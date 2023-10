Szymon Hołownia: To nie była debata, ale odpytywanka

To nie była debata, to była odpytywanka. Mam nadzieję, że dzisiaj przynajmniej kilku wyborców dla Trzeciej Drogi pozyskaliśmy - mówił po debacie wyborczej w TVP Szymon Hołownia, jeden z liderów Trzeciej Drogi.

"Trzeba było spotkać się nie z tymi funkcjonariuszami PiS-u, ale przede wszystkim z widzami"

Po zakończeniu poniedziałkowej (9 października) debaty wyborczej w TVP lider Polski 2050 Szymon Hołownia (reprezentujący koalicję Trzecia Droga) mówił, że "to nie była debata, to była odpytywanka".

- Ale mam nadzieję, że dzisiaj przynajmniej kilku wyborców dla Trzeciej Drogi pozyskaliśmy - mówił lider Trzeciej Drogi do zebranych przed siedzibą ATM w Warszawie zwolenników. - Myślę, że to może być dobry wieczór dla nas wszystkich - podkreślił. Dziękował również wszystkim za wsparcie.

Pytany przez dziennikarzy o wrażenia z debaty, ocenił, że była to "forma odpytywanki z użyciem ideologicznych parapytań", a nie debata. - Trzeba było odnaleźć się w tej formule, to widocznie jedyna na jaką stać tę telewizję. Popracujemy nad tym, żeby po wyborach mogły się już odbywać w telewizji publicznej normalne rozmowy polityków, a nie taki kabaret, jakiego doświadczyliśmy dzisiaj - powiedział Hołownia.

- Natomiast oczywiście trzeba było spotkać się nie z tymi funkcjonariuszami PiS-u, ale przede wszystkim z widzami, to im się należy szacunek. To dla nich dzisiaj tutaj byliśmy. Oni nie są niczemu winni. Oni mają prawo usłyszeć prawdę i mam nadzieję, że dzisiaj trochę tej prawdy z naszych ust usłyszeli - podkreślił jeden z liderów Trzeciej Drogi.

Hołownia: pokazaliśmy, że w polskiej polityce współpraca jest możliwa

Pokazaliśmy z prezesem PSL-u Władkiem Kosiniakiem-Kamyszem, że w polskiej polityce współpraca jest możliwa, dlatego mówimy: chodźcie z nami Trzecią Drogą - powiedział podczas debaty wyborczej w TVP Szymon Hołownia (Trzecia Droga). Trzecia Droga albo trzecia kadencja PiS-u - przekonywał.

Ostatnia, siódma runda w debacie wyborczej w TVP, była czasem na swobodne wypowiedzi polityków.

- Nie macie państwo takiego wrażenia, jak oglądacie te debatę, że to jest trochę tak, jak w tym dowcipie o dziadku, któremu ktoś powiedział: Dziadku, wojna się 20 lat temu skończyła. Tak? To po co ja te pociągi tak wysadzam i wysadzam - powiedział Hołownia.

Poszedłem do polityki nie po to, żeby kimś zostać, ale po to, żeby coś zrobić

- Słuchajcie, on tak może jeszcze osiem lat. Osiem lat będzie nam opowiadał, co Tusk mu zrobił 15 lat temu, a nadal nie będziemy mieli w Polsce tego, co powinniśmy mieć już dawno: in vitro refundowanego dla wszystkich, bezpiecznej szkoły dla naszych dzieci, opłacalnego rolnictwa, niskich rachunków za zieloną energię, a przede wszystkim tego, co nasz rząd gwarantuje tuż po wyborach: pojednania narodowego - wyliczał Hołownia nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.

- Jeszcze raz przypomnę: nasz wróg jest na zewnątrz, nie wewnątrz. Ja poszedłem do polityki nie po to, żeby kimś zostać, ale po to, żeby coś zrobić, żeby zrobić lepszy świat dla moich córek - mówił Szymon Hołownia.