Szymon Hołownia: Trzecia Droga dalej idzie razem

Trzecia Droga dalej idzie razem, chcemy kontynuować ten projekt po wyborach; jeżeli w Sejmie będą dwa kluby parlamentarne - PSL i Polski 2050 - to oba będą miały w nazwie Trzecia Droga i będą spięte umową federacyjną - powiedział w środę lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Hołownia zapewnił na konferencji prasowej w Sejmie, że "Trzecia Droga jako projekt polityczny trwa i jest kontynuowany". "Chcemy kontynuować ten projekt po wyborach, po jest nasza wspólna (z PSL) wola" - podkreślił polityk.

Na pytania, czy w Sejmie będzie jeden klub parlamentarny Trzeciej Drogi czy też dwa kluby, czyli PSL i Polski 2050, Hołownia odparł: "jeżeli będzie jeden klub, to będzie, jeżeli będą dwa kluby, to oba będą miały w nazwie Trzecia Droga i będą spięte umową federacyjną".

"To będzie precedens w polskim Sejmie, ale jest możliwy. Pracujemy z prawnikami nad tym, żeby znaleźć jak najlepszą drogę formalną do kontynuowania tego projektu (Trzeciej Drogi). Chcemy go kontynuować, Trzecia Droga dalej idzie razem" - powiedział Hołownia.

"Razem będziemy uzgadniali politykę i razem będziemy w tym rządzie, mam nadzieję, przyszłym demokratycznym występować" - dodał.

W wyborach do Sejmu Trzecia Droga uzyskała trzeci wynik -14,40 proc. i 65 mandatów.