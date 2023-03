Szynkowski vel Sęk: 12 maja - spotkanie europejskich ministrów Trójkąta Weimarskiego

12 maja w Zamku w Kórniku pod Poznaniem odbędzie się spotkanie ministrów ds. europejskich Trójkąta Weimarskiego - poinformował w czwartek minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Na antenie Polskiego Radia 24 Szymon Szynkowski vel Sęk został m.in. zapytany o to, czy "nie został zakrzyczany, kiedy zaproponował +przegląd odpowiednich obszarów kompetencyjnych Unii i sprawdzenie, czy z niektórych nich Unia nie powinna się wycofać+, a także czy jest w ogóle klimat, że ktoś jest gotów wycofać się z tego, co już zostało zdobyte".

"Będziemy do takiej dyskusji gromadzić koalicję woli i odwagi. Kolejnym takim rozdziałem tej dyskusji jest spotkanie ministrów ds. europejskich Trójkąta Weimarskiego, a więc pani minister z Niemiec, pani minister z Francji, ja zaś jestem gospodarzem tego spotkania" - powiedział minister ds. europejskich, jednocześnie informując, że to spotkanie odbędzie się 12 maja w Zamku w Kórniku pod Poznaniem.

Przekazał także, że podczas tego spotkania "głównym tematem będzie rozszerzenie Unii Europejskiej i integracja, ale również i jednym z tematów będzie kwestia reformy instytucjonalnej". "Tam będzie pewnie okazja do zderzenia intelektualnego i refleksji na temat dwóch wizji Europy" - dodał.

Zapewnił, że "rozmawiamy z tymi, którzy mają inną wizję Europy, ale gromadzimy wokół naszej osi przedstawionej przez pana premiera Mateusza Morawieckiego koalicję tych, którzy mają podobną wizję jak my". Wskazał, że są to "czescy konserwatyści, rząd pani premier Meloni, ale nie tylko, bo tych, którzy patrzą na Unię Europejką podobnie jest w Europie coraz więcej". "Będą na pewno naszymi sojusznikami, a zobaczymy i policzymy się w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak silne wsparcie ma właśnie taka wizja Europy" - powiedział Szynkowski vel Sęk.