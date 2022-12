Szynkowski vel Sęk: będziemy nalegać na ambitny dziewiąty koszyk sankcji UE wymierzony w rosyjską gospodarkę

Będziemy nalegać na to, by dziewiąty koszyk unijnych sankcji był rozwiązaniem ambitnym wymierzonym w rosyjską gospodarkę. Oczekujemy bardzo jasnego zdefiniowania katalogu sankcji bez szukania dodatkowych wyłączeń - powiedział w poniedziałek minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Minister towarzyszył w poniedziałek prezydentowi Andrzejowi Dudzie w jednodniowej wizycie w Berlinie, gdzie polski przywódca rozmawiał z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem.

Szynkowski vel Sęk podczas spotkania z dziennikarzami po powrocie ze stolicy Niemiec wskazał, że istotnym elementem prezydenckiej wizyty były tematy unijne, m.in. kwestia dziewiątego koszyka sankcji wobec Rosji. Minister podkreślił, że Polska stawia bardzo ambitne postulaty w zakresie rozwiązań tego koszyka.

"W tej chwili dyskusja niestety, mówię to z ubolewaniem, toczy się w takim kierunku, by był cały szereg wyłączeń zawarty w tym koszyku. My się po prostu na takie rozwiązania nie zgodzimy" - zaznaczył.

"Nie zgodzimy się na osłabianie wymowy takiej bardzo klarownej, jasnej linii, która ma być linią wyznaczoną też do wiadomości Władimira Putina - że przekroczenie prawa międzynarodowego, że rosyjska agresja na Ukrainę będzie się wiązać z bardzo zdecydowanym odporem bez szukania wyjątków" - podkreślił.

Szynkowski vel Sęk powiedział, że Polska "formułuje to bardzo jasno". "Dziś prezydent Andrzej Duda też wobec prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera właśnie tak definiował to polskie stanowisko. Bardzo jasnego, zdecydowanego zdefiniowania katalogu sankcji bez szukania dodatkowych wyłączeń czy też bez zgadzania się na wyłączenia w tej sprawie proponowane" - podkreślił.

Minister ds. europejskich zauważył, że "lista tych proponowanych wyłączeń - ona zawsze jakaś tam istnieje". "Natomiast w tej dyskusji ona pojawiła się wyjątkowo długa i będziemy nalegać na to, by ten dziewiąty koszyk sankcyjny był rozwiązaniem z ambitnymi sankcjami wymierzonymi w rosyjską gospodarkę" - podkreślił.