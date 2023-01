Szynkowski vel Sęk dla i.pl: kwestia Regulaminu Sejmu nie stoi na drodze do złożenia wniosku o płatność z KPO

W kontakcie z Komisją Europejską kwestia Regulaminu Sejmu nie jest kwestią, która w tej chwili stoi na drodze do złożenia wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy - powiedział minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk w wywiadzie dla portalu i.pl.

Minister ds. UE w wywiadzie dla portalu i.pl, którego fragment opublikowano w sobotę rano, był pytany o tzw. ustawę wiatrakową, którą wkrótce ma zająć się Sejm i czy rząd złoży wniosek o wypłatę środków z KPO dopiero kiedy zostanie ona uchwalona.

"O momencie złożenia wniosku zdecyduje ostatecznie premier Mateusz Morawiecki. Natomiast mówiliśmy od wielu tygodni, że wniosek złożymy w momencie, w którym będziemy mieć przekonanie, że istnieją warunki do jego sprawnego procedowania i pozytywnej oceny" - zaznaczył minister.

Pytany natomiast o kolejny tzw. kamień milowy, czyli kwestię zmiany Regulaminu Sejmu i czy rząd rozmawia o tym z Kancelarią Sejmu, Szynkowski vel Sęk ocenił, że "część polityków opozycji i część sympatyzujących z nimi mediów zdaje się bardziej chcieć egzekwować realizację kamieni milowych" niż Komisja Europejska i egzaminuje rząd z ich realizacji "zdecydowanie bardziej niż KE, często ponadmiarowo".

"Zalecam w tej sprawie dużo spokoju. Chcemy wypełnić swoje zobowiązania w tempie, które ani nie naruszy polskiego porządku ustrojowego, ani nie stanie na drodze pozyskania środków z KPO. W kontakcie z Komisją Europejską kwestia Regulaminu Sejmu nie jest kwestią, która w tej chwili stoi na drodze do złożenia wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy" - zaznaczył.

Minister został też zapytany, ile kamieni milowych jest do wypełnienia przed Polską, nim otrzymamy pieniądze z KPO.

"Polska wypełniła niemal wszystkie kamienie milowe. Jest ich bardzo wiele. Jestem przekonany, że intensywna praca opozycji i części mediów, żeby poszukać jeszcze czegoś, czego rząd nie zrealizował po to, żeby natychmiast to upublicznić i przekazać odpowiednią informację Komisji Europejskiej, nie przyniesie oczekiwanego przez opozycję rezultatu. Natomiast jest szkodliwa z punktu widzenia szybkości dochodzenia do tych środków" - oświadczył.

Szynkowski vel Sęk był też pytany, kiedy realnie pieniądze z KPO mogą trafić do Polski.

"Myślę, że realnym terminem jest ten, o którym mówił premier Mateusz Morawiecki, czyli trzeci - czwarty kwartał tego roku, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i jeżeli przynajmniej część opozycji będzie wykazywała odpowiedzialną postawę w tej sprawie" - stwierdził polityk.

Cały wywiad z ministrem ds. UE ma ukazać się w niedzielę rano.