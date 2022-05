Szynkowski vel Sęk: dobrze, że lider CDU pojechał do Kijowa, to gest, którego brakuje ze strony kanclerza

Dobrze, że lider CDU Friedrich Merz pojechał do Kijowa. To gest, którego brakuje ze strony kanclerza Niemiec Olafa Scholza – ocenił we wtorek wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Ważne, by oznaczał on radykalną zmianę w polityce CDU wobec Rosji - zaznaczył.

"Dobrze, że lider @CDU pojechał do Kijowa. To gest, którego brakuje ze strony kanclerza" - napisał na Twitterze Szynkowski vel Sęk, załączając Tweet Friedricha Merza o spotkaniu.

"Teraz jednak ważne jest, aby oznaczał on realną, radykalną zmianę w polityce CDU wobec Rosji. A wizyta nie zakończyła się na "widokówce z @ZelenskyyUa", ale przyniosła wsparcie dla Ukrainy" - podkreślił wiceminister spraw zagranicznych.