Szynkowski vel Sęk: Donald Tusk w przeszłości składał mnóstwo deklaracji, które nie były dotrzymywane

Donald Tusk w przeszłości składał mnóstwo deklaracji, które następnie nie były dotrzymywane. Brak wiarygodności to zasadnicza skaza, która ciąży na wszystkim, co mówi Donald Tusk - powiedział w sobotę w Poznaniu minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

W sobotę w Poznaniu podczas wyjazdowego posiedzenia klubu parlamentarnego KO, Donald Tusk przedstawił propozycje programowe swojego ugrupowania skierowane do przedsiębiorców. Wśród nich wymienił m.in. kasowe rozliczenie podatku dochodowego PIT dla tzw. małych podatników, czyli konieczność zapłaty podatku dopiero po otrzymaniu przelewu z tytułu faktury, a także wypłatę przez ZUS zasiłku chorobowego dla pracowników zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach do dziewięciu pracowników od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Lider PO powiedział też, że tylko w ubiegłym roku w województwie wielkopolskim zamknięto 21 tys. firm.

Komentując propozycje programowe szefa Platformy podczas sobotniego spotkania w Poznaniu zorganizowanego w ramach cyklu "Przyszłość to Polska", Szynkowski vel Sęk zaznaczył, że "wiarygodność Donalda Tuska w tych jego propozycjach jest żadna".

Według ministra owe propozycje są "obciążone jedną podstawową wadą". "One są po prostu niewiarygodne, ponieważ Donald Tusk w przeszłości składał mnóstwo deklaracji, które następnie nie były dotrzymywane, a więc brak wiarygodności to jest ta zasadnicza skaza, która ciąży na wszystkim tym, co mówi Donald Tusk" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

Jak zauważył, Donald Tusk prawie nigdy nie dotrzymywał różnych swoich obietnic, "choćby tych, które mogłyby się wydawać interesujące". "Jak było z kwestią wieku emerytalnego - doskonale tę sprawę pamiętamy" - podkreślił.

Minister przypomniał też, że lider PO w przeszłości mówił "o chemicznej kastracji pedofilów". "Była taka wypowiedź, był taki postulat, że to zostanie tak rozwiązane. Oczywiście tak ta sprawa, jak i wiele innych spraw, które zapowiadał Donald Tusk, to, że dla niego zaszczytem jest bycie polskim premierem w związku z tym absolutnie nie wyjedzie za granicę, to wszystko to były po prostu kłamstwa. To były deklaracje absolutnie niewiarygodne" - ocenił Szynkowski vel Sęk.

Odnosząc się do argumentu użytego przez lidera PO sprawy zamknięcia w ub. roku 21 tys. firm w Wielkopolsce minister zwrócił uwagę, że dzięki wsparciu tarczy antycovidowej uratowano w sumie 8 mln miejsc pracy. "Oczywiście, że nie udało się uratować wszystkich, oczywiście, że część firm się zamknęła. Na szczęście teraz wiele z nich otwiera się na nowo" - zauważył.

Zdaniem ministra, Donald Tusk powinien przejść się ulicą św. Marcin w Poznaniu, która od wielu miesięcy jest remontowana. "Około 30 punktów usługowych zamknęło się w centrum miasta właśnie z powodu nieskoordynowanych remontów. O tym mówią wprost przedsiębiorcy, którzy obwiniają (prezydenta miasta) Jacka Jaśkowiaka o to, że zamknął możliwość dojazdu do ich punktów i tak naprawdę sprawił, że prowadzenie biznesu stało się niemożliwe. Myślę, że wtedy, gdyby Donald Tusk przespacerował się w centrum Poznania zrozumiałby, że w Poznaniu prezydent z PO, z jego poparciem, nie pomaga rządowi wtedy, kiedy staramy się ratować miejsca pracy" - powiedział Szynkowski vel Sęk.