Szynkowski vel Sęk: Gdy D. Tusk mówi, że ustabilizuje system podatkowy, to należy zacząć się bać

Gdy Donald Tusk mówi, że ustabilizuje system podatkowy, to należy zacząć się bać; bo PO podwyższała VAT na żywność czy ubranka dziecięce tworząc eldorado dla mafii vatowskich okradających Polaków- powiedział w "Głosie Wielkopolskim" poseł PiS, minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

W sobotę w Poznaniu zebrał się klub parlamentarny KO, podczas którego podsumowano piątkowe i sobotnie spotkania parlamentarzystów ugrupowania w województwie wielkopolskim w ramach akcji "#Tu jest przyszłość".

Donald Tusk przedstawił szereg propozycji programowych dla przedsiębiorców. "Po pierwsze będziemy chcieli zaproponować kasowe rozliczenie podatku dochodowego PIT dla tzw. małych podatników" - zapowiedział Tusk. "Ci wszyscy, których to obejmie będą płacili podatek dopiero po otrzymaniu przelewu z tytułu faktur" - dodał. "Po drugie ZUS przejmie wypłaty zasiłku chorobowego dla pracowników zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach do dziewięciu pracowników od pierwszego dnia niezdolności do pracy" - informował.

Również w weekend politycy PiS rozpoczęli zapowiedzianą przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego trasę programową "Przyszłość to Polska". Szynkowski vel Sęk, który jest poznańskim posłem PiS, był pytany w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" o postulaty Tuska dotyczące podatków i przedsiębiorców przedstawione w stolicy Wielkopolski.

"Donald Tusk raczej przyjechał powtarzać jak bardzo chce odsunąć PiS od władzy. Przedsiębiorcom ofertę już przedstawił za swoich rządów - wysokie podatki i wykańczanie polskich firm. Mamy przedwiośnie kampanii wyborczej. My rozpoczynamy przedłużoną ofensywę, która zmierza do przygotowania poważnej, wiarygodnej oferty wyborczej. Donald Tusk koncentruje się głównie na Prawie i Sprawiedliwości, a jako PiS koncentrujemy się na rozmowie z Polakami, by przygotować program, który odpowie na bieżące wyzwania, pokazać co się udało skorygować pewne elementy, które w przeszłości nam się nie udały, przygotować nowe programy. Jesteśmy otwarci, by takimi rozmowami przygotować dobre propozycje na kolejną, trzecią kadencję" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

Przekonywał też, że "osiągnięć Prawa i Sprawiedliwości w kwestiach podatkowych jest cała masa". "Złożenie PIT jest dzisiaj bardzo łatwe, można to zrobić przez Internet, PIT jest też obniżony z 18 do 12 procent, ludzie do 26-tego roku życia w ogóle PIT nie płacą, osoby z czwórką i więcej dzieci także nie płacą, emerytury zostały zwolnione z podatków, obniżyliśmy też CiT do rekordowych 9 proc. i tak można by wymieniać jeszcze długo" - wyliczał Szynkowski vel Sek.

Z kolei - jak przekonywał - Donald Tusk w warstwie podatkowej "musi szukać karkołomnych konstrukcji by cokolwiek zaproponować, a nie jest w tym w żadnej mierze wiarygodny".

"To Platforma podwyższała VAT z 22 do 23 proc, to Platforma podnosiła VAT na żywność czy ubranka dziecięce tworząc jednocześnie eldorado dla mafii vatowskich okradających Polaków. Dzisiaj usłyszałem takie słowa Donalda Tuska, że +zostanie ustabilizowany system podatkowy+. Moje pierwsze skojarzenie było takie, że gdy Donald Tusk mówi, że +ustabilizuje system podatkowy+ to należy zacząć się bać, jak ta stabilizacja mogłaby wyglądać. Doskonale pamiętam jak Donald Tusk mówił, że usunie z rządu każdego kto zaproponuje podniesienie podatków, a później Platforma podwyższała kolejne obciążenia podatkowe uderzające w Polaków" - powiedział poseł PiS, minister ds. UE.

W ocenie Szynkowskiego vel Sęka "Tusk próbuje zbudować kampanię na emocjach, bo wie, że w warstwie programowej nie jest wiarygodny, a w warstwie emocji, uważa, że rozkręcenie tych emocji, zwłaszcza negatywnych, będzie mu służyć". "Dlatego opcja medialna bliska Donaldowi Tuskowi próbuje wyjść z ofensywą ideologiczną uderzającą właśnie w Jana Pawła II. Sam Donald Tusk w tej sprawie trochę balansuje, bo zorientował się, że atak na polskiego świętego jest odbierany negatywnie także przez pewną część wyborców PO" - powiedział polityk PiS.

Minister ds. UE był też pytany o wojnę w Ukrainie i głosy w niektórych europejskich stolicach, że "trzeba dążyć do pokoju na Ukrainie za wszelką cenę".

"Zdecydowanie nie jest to rozwiązanie satysfakcjonujące. Ani dla Ukrainy, ani dla nas. Dla Europy też nie. +Pokój za wszelką cenę+ oznacza pokój za cenę integralności terytorialnej Ukrainy, a w konsekwencji też naszego bezpieczeństwa. Chcemy pokoju, ale pokoju, w którym ten kto jest agresorem, czyli Rosja, nie będzie mógł uznać w przyszłości, że łamanie prawa międzynarodowego i agresja jest metodą skutecznego osiągania swoich politycznych celów. Rosja musi po prostu przegrać tę wojnę. Na szczęście głosy +o pokoju za wszelką cenę+ są jeszcze w Europie głosami mniejszości. My w swoich aktywnych działaniach dyplomatycznych dbamy, by ta sytuacja się nie zmieniła" - powiedział minister ds. UE.