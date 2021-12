Szynkowski vel Sęk: kanclerz Scholz ma wyjaśnić w Warszawie swoją wizję UE

Politycy niemieccy zapewniają, że kanclerz Ofal Scholz przyjeżdżając do Warszawy wyjaśni, że jego wizja przyszłości Europy to nie jest wizja stricte federalistyczna - podkreślił w środę wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Nowy kanclerz ma odwiedzić Warszawę w niedzielę.

Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk pytany w środę w TVP Info, czego Polska spodziewa się po spotkaniach z nowymi władzami Niemiec.

"Druga połowa tygodnia będzie upływała pod znakiem wizyt naszych niemieckich partnerów, nie tylko pani minister spraw zagranicznych (Annaleny) Baerbock, ale również do Polski przyjedzie nowy kanclerz Niemiec" - potwierdził Szynkowski vel Sęk. Z naszej strony rozmowy będą prowadzić minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau i premier Mateusz Morawiecki.

Szynkowski vel Sęk zaznaczył, że w rozmowie z nową niemiecką szefową MSZ Annaleną Baerbock, która jest politykiem partii Zielonych, "będzie przestrzeń do tego, aby wyjaśnić, jakie racje stoją za tym, że Polska nie może z dnia na dzień, czy z roku na rok dokonać rewolucji w zakresie pozyskiwania energii i zmiany swojego mixu energetycznego".

"Dobrze, że jest szybko takie spotkanie. Dzisiaj konstytuuje się niemiecki rząd, a spotkanie jest już niebawem, pod koniec tygodnia, w związku z tym dobrze, żeby te sprawy wyjaśnić" - powiedział wiceminister. Zwracał uwagę, że z Zielonymi mamy podobny stosunek np. do Rosji i Nord Stream 2. "Mam nadzieję, że będzie przestrzeń do tego, aby rozmawiać o współpracy" - zaznaczył.

Wiceminister był także pytany, czy tematem rozmów z przedstawicielami niemieckiego rządu będzie też koncepcja federalizacji UE, co jest w programie partii rządzących w Niemczech.

"Wczoraj miałem okazje rozmawiać z naszymi niemieckimi partnerami wskazując na to, jak bardzo różnią się nasze wizje przyszłości UE. Byłem przez nich zapewniany, że kanclerz Olaf Scholz, przyjeżdżając do Warszawy wyjaśni, że jego wizja przyszłości Europy to nie jest wizja stricte federalistyczna, to jest wizja integracji w pewnych obszarach, ale też pozostawienia pewnych kompetencji państwom członkowskim" - powiedział Szynkowski vel Sęk. "Chętnie poznamy tę wizję i zobaczymy, w czym różni się od naszej" - dodał.

W środę ma się w Niemczech odbyć uroczystość przekazania władzy. Bundestag wybierze Olafa Scholza (SPD) na kolejnego kanclerza Niemiec. Zastąpi on Angelę Merkel.

Nowy niemiecki kanclerz Olaf Scholz przyleci w niedzielę do Warszawy. Będzie to trzecia wizyta zagraniczna nowego przywódcy RFN. Wcześniej ma odwiedzić Paryż i Brukselę - poinformowały we wtorek media.