Szynkowski vel Sęk: miejmy świadomość najbardziej pesymistycznych wariantów rozwoju sytuacji wokół Ukrainy

Musimy mieć świadomość, że są możliwe bardzo różne warianty; trzeba się liczyć również z najbardziej radykalnie pesymistycznymi wariantami rozwoju sytuacji - mówił w piątek wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk odnosząc się do koncentracji wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą i na Białorusi.

Wiceszef MSZ Szynkowski vel Sęk, pytany w Polskim Radiu 24, czy z informacji MSZ wynika, że "może dojść do rosyjskiej agresji na Ukrainę", odparł, że "musimy mieć świadomość, że są możliwe bardzo różne warianty, w tym ten pesymistyczny ". Dodał, że nie powinniśmy się "przywiązywać do tej jednej myśli i straszyć", tylko mieć świadomość różnych wariantów i być na nie przygotowanym.

"Jeżeli jest koncentracja rosyjskich wojsk zarówno przy Ukrainie, jak na Białorusi, jeżeli są podejmowane ruchy, które nie były w bliskiej przeszłości podejmowane, wielkoskalowe, to trzeba się rzeczywiście liczyć również najbardziej radykalnie pesymistycznymi wariantami rozwoju sytuacji" - powiedział wiceminister.

Jak dodał, "nie wolno tylko na to +liczyć+, ale trzeba na to reagować". "I w tym sensie reakcją Polski jest znowu aktywność na każdym poziomie, spotkania prezydenta (Andrzeja Dudy) z prezydentem Ukrainy (Wołodymyrem Zełenskim) sprzed kilkunastu dni, wizyta premiera w Kijowie i deklaracje dotyczące wsparcia humanitarnego i jeżeli chodzi o broń defensywną" - podkreślił.

Szynkowski vel Sęk dodał do tych działań strony polskiej również rozpoczętą w czwartek kilkudniową wizytę szefa MSZ Zbigniewa Raua w USA oraz przewodnictwo Polski w OBWE w tym roku. Jak zaznaczył to przewodnictwo także jest "wykorzystywane do tego, żeby się spotykać co tydzień z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem i szefem unijnej dyplomacji Josefem Borellem". Poinformował, że polska strona prowadzi także "wiele działań pomniejszych, uzupełniających".

"W zasadzie nie ustajemy na żadnym poziomie w tej chwili w swojej aktywności, żeby mobilizować partnerów do tego, żeby byli gotowi i zachowali solidarność w obliczu potencjalnego zagrożenia. A jak ono się już później zmaterializuje, czy to będzie wariant długoterminowych działań na przykład ofensywnych w różnych obszarach, taki rodzaj wojny hybrydowej, czy to będzie bardziej bezpośredni akt ofensywy, to jest kwestia taka oczywiście, że musimy być na różne warianty przygotowani. I jesteśmy przygotowani" - powiedział. "Chciałem zapewnić, że te wszystkie działania prowadzą do tego, żeby Polska mogła czuć się bezpiecznie" - zapewnił.