Szynkowski vel Sęk o reparacjach: jesteśmy przygotowani na długą perspektywę działań

Wypłata reparacji to kwestia długotrwałych zabiegów i jesteśmy przygotowani na długą perspektywę; jest potencjał do tego, żeby mur niemiecki w tej sprawie kruszyć - powiedział w środę wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

Wiceminister był pytany w rozmowie w TVP o stanowcze stanowisko władz niemieckich, które konsekwentnie twierdzą, że kwestia reparacji wojennych jest już zamknięta. Zdaniem Szynkowskiego vel Sęka "w nieoficjalnych rozmowach z wieloma politykami to stanowisko nie jest już tak zdecydowane". "Są w Niemczech politycy, oni są nieliczni, którzy rozumieją polskie racje i polskie oczekiwanie przystąpienia do rozmów w tej sprawie" - dodał polityk.

Podkreślił, że polska dyplomacja jest przygotowana na długotrwałe działania w sprawie reparacji. "Kwestia wypłaty tych odszkodowań to kwestia długotrwałych zabiegów i my rzeczywiście jesteśmy przygotowani na długą perspektywę. Natomiast efekt edukacyjny, zwiększenia wiedzy i świadomości, tego co stało się w Polsce i jak wyglądała okupacja podczas II wojny światowej, on następuje już dzisiaj" - mówił Szynkowski vel Sęk.

Według wiceszefa polskiej dyplomacji jest potencjał do tego, żeby "mur niemiecki kruszyć". "Będziemy go kruszyć, on już się kruszy. Jesteśmy nastawieni na najbliższe miesiące i lata pracy globalnie, żeby przedstawiać zakres niemieckich zbrodni dokonanych na Polsce w latach 1939-1945" - powiedział.

Wiceminister, argumentując zasadność polskich żądań, wskazał, że Niemcy nie rozliczyły się dotychczas z Polską po II wojnie światowej, a wypłacone "symboliczne świadczenia" - były - zdaniem Szynkowskiego vel Sęka - elementem pomocy humanitarnej. "Nie było też prawnego zrzeczenia się roszczeń i w żadnej formule nie można tego uzasadnić" - ocenił.

Szefowie polskiego i niemieckiego MSZ spotkali się we wtorek w Warszawie. Do spotkania doszło dzień po tym, jak minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną ws. reparacji wojennych skierowaną do strony niemieckiej. 1 września, zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Oszacowano je na 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł.

Szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock oświadczyła w Warszawie, że kwestia reparacji wojennych z punktu widzenia rządu federalnego jest zamknięta. Podkreśliła, że "Niemcy poczuwają się do swojej odpowiedzialności historycznej bez jakichkolwiek ograniczeń". "Naszym wiecznym zadaniem pozostanie przypominanie o zadanym przez Niemcy cierpieniu milionów Polaków" - powiedziała Baerbock.

Stanowisko to wyrażały już wcześniej władze Niemiec, w tym kanclerz Olaf Scholz.