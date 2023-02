Szynkowski vel Sęk o szczycie UE: będziemy zabiegać o zwiększenie wsparcia Ukrainy

Podczas Rady Europejskiej będziemy zabiegać o kontynuację i zwiększanie wszechstronnego wsparcia UE na rzecz Ukrainy - powiedział PAP minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk. Wyraził nadzieję, że RE podkreśli, iż zakończenie wojny możliwe jest tylko na zasadach zaakceptowanych przez Ukrainę.

W czwartek w Brukseli rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej, na którym szefowie państw i rządów UE będą rozmawiać o agresji Rosji na Ukrainę, gospodarce i nielegalnej imigracji. W szczycie ma wziąć udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Podczas Rady Europejskiej będziemy zabiegać o kontynuację i zwiększanie wszechstronnego wsparcia UE na rzecz Ukrainy, bo jednoznaczny opór wobec imperialnych zapędów Rosji i jej bezprawnej agresji jest nie tylko naszym obowiązkiem ale leży w interesie Polski i całej wspólnoty europejskiej" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

Zaznaczył, że strona polska liczy, że Rada Europejska podkreśli, iż "zakończenie wojny możliwe jest tylko na zasadach zaakceptowanych przez samą Ukrainę, wzywając UE do poparcia Formuły Pokoju zaproponowanej przez prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego". "Dążymy również do utrzymania ambitnej dynamiki procesu akcesyjnego Ukrainy do UE - będziemy postulować konstruktywne deklaracje Rady Europejskiej w tym zakresie" - dodał

Podkreślił również, że polskie władze liczą na potwierdzenie kontynuacji silnej polityki sankcyjnej UE wobec Rosji oraz dalszych działań UE na rzecz zapewnienia jej odpowiedzialności za zbrodnie na Ukrainie, w tym zbrodnię agresji. Zapowiedział, że Polska będzie podnosić na posiedzeniu RE również konieczność wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do odbudowy Ukrainy.

"W kwestii migracji, w związku z nasilającym się napływem uchodźców wojennych z Ukrainy, podkreślamy potrzebę mocniejszego zaangażowania finansowego UE we wsparcie ukraińskich uchodźców, w tym państw ich goszczących, z których Polska udzieliła pomocy największej ich liczbie. Wskazujemy też na zjawisko instrumentalizacji migracji w celu wywarcia presji na UE. W tym kontekście za priorytetowe uznajemy wzmacnianie ochrony granic zewnętrznych, zwłaszcza poprzez dostęp do nowoczesnego sprzętu oraz inwestycje w infrastrukturę na granicy" - zaznaczył minister ds. UE.

Dodał, że polski rząd "widzi też potrzebę rozwoju współpracy UE z krajami pochodzenia i tranzytu migrantów, która jest niezbędna do zapewnienia efektywnej polityki powrotowej UE". "W odniesieniu do dyskusji o kwestiach ekonomicznych, Polska wskazuje na konieczność działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności UE, a więc również polskiej gospodarki. Nawołujemy do dalszego rozwoju jednolitego rynku, usunięcia barier i stworzenia optymalnego otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorstw" - podkreślił.

Prezydenci i premierzy państw Unii omówią w Brukseli przede wszystkim najnowsze wydarzenia związane z wojną Rosji przeciwko Ukrainie i dalsze wsparcie UE dla tego kraju. Przedyskutują dalsze sankcje wobec Rosji, sposoby pociągnięcia jej do odpowiedzialności za atak na sąsiada, a także możliwości wykorzystania rosyjskich aktywów zamrożonych w Europie do sfinansowania powojennej odbudowy Ukrainy.

W szczycie ma wziąć udział prezydent Zełenski, który w środę odwiedził Londyn i Paryż. Według nieoficjalnych informacji, przede wszystkim zwróci się on do przywódców "27" z apelem o większe dostawy broni dla Ukrainy, w tym artylerii rakietowej dalekiego zasięgu, czołgów, samolotów oraz amunicji. Zełenski zwróci się też z apelem o przyspieszenie działań UE w celu przyjęcia Ukrainy do wspólnoty.

Rada Europejska będzie rozmawiać o nielegalnej imigracji, skupiając się na skutecznej kontroli granic zewnętrznych i szerszych działaniach w krajach pochodzenia.