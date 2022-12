Szynkowski vel Sęk: podpisanie przez KE tzw. ustaleń operacyjnych umożliwia złożenie wniosku o płatność z KPO

Podpisanie przez Komisję Europejską tzw. ustaleń operacyjnych to krok techniczny, ale istotny, bo umożliwiający złożenie wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy - powiedział minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

W poniedziałek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda poinformował, że Komisja Europejska podpisała tzw. ustalenia operacyjne dotyczące polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Jak dodał, w tej chwili na finiszu jest przygotowanie pierwszego wniosku o płatność.

Szynkowski vel Sęk powiedział dziennikarzom w Berlinie, że "podpisanie przez Komisję Europejską tzw. ustaleń operacyjnych to krok techniczny, ale istotny, bo umożliwiający złożenie wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy".

"Cały czas trwają intensywne rozmowy. Nie wszystkie kwestie zostały w tych rozmowach wyjaśnione. Dowodem na to, że warto te rozmowy prowadzić, jest postęp w podpisaniu ustaleń operacyjnych" - dodał minister ds. europejskich.

"Z naszej strony od początku była duża gotowość do prowadzenia w tej sprawie intensywnych rozmów. Byliśmy gotowi w Brukseli w zasadzie pracować 24 godziny na dobę w tej sprawie, byle dokonał się pewien postęp. Ze strony KE te prace przebiegały początkowo wolniej niż oczekiwaliśmy. W ostatnich dniach doszło do pewnego przyspieszenia że strony Komisji Europejskiej" - powiedział Szynkowski vel Sęk. Poinformował, że w poniedziałek wieczorem jest umówiony na kolejną rozmowę z unijnym komisarzem ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem.

"Mam poczucie, że pewne postępy są poczynione, natomiast należy patrzeć jeszcze cały czas na tę sytuację bardzo ostrożnie, bo Komisja Europejska musi dać gwarancje tego, że jeżeli pewna kwestia zostanie omówiona w sposób pozytywny, to - po pierwsze - nie zostaną przekroczone ramy konstytucji i traktatów w ramach tych uzgodnień. Po drugie, jeżeli wywiążemy się ze swoich zobowiązań to również instytucje europejskie powinny wywiązać się ze swoich, czyli powinny być gotowe do realizacji naszego wniosku o płatność" - dodał minister.

KE na początku czerwca zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. Komisja zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".