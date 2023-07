Szynkowski vel Sęk: Polska wykonała wielki wysiłek, by pozyskać pieniądze z KPO; opozycja - by Polska ich nie otrzymała

Polska wykonała wielki wysiłek, żeby pozyskać pieniądze z KPO, niestety wielki wysiłek, żeby tych pieniędzy dla Polski nie pozyskać, wykonała polska opozycja - powiedział w piątek w Polskim Radiu 24 minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Szynkowski vel Sęk pytany, czy Polska dostanie pieniądze z KPO, odpowiedział: "Polska wykonała wielki wysiłek, żeby te pieniądze pozyskać, niestety wielki wysiłek, żeby tych pieniędzy dla Polski nie pozyskać, wykonała polska opozycja".

Według ministra, "te kilkanaście rezolucji Parlamentu Europejskiego to nie jest przypadek, to jest przykład sypania regularnego od 2016 r. piachu w tryby rządowi". "Opozycja chce zaszkodzić rządowi, ale szkodzi Polsce, bo w efekcie stworzyła takie wrażenie jakoby w Polsce na każdym kroku były problemy z praworządnością, wolnością mediów. Każdy pretekst jest dobry nawet badanie wpływów rosyjskich jest dobrym pretekstem do zaatakowania naszego kraju. W związku z powyższym instytucje europejskie, czasami w sposób naiwny, ale czasami też nacechowany pewną złą wolą, otrzymując te informacje mają podstawy do tego, żeby nam też tego rodzaju środki, jak środki z KPO blokować" - mówił minister ds. europejskich.

Przypomniał, że "udało się zawrzeć z Komisją Europejską kompromis w tej sprawie, elementem tego kompromisu jest wejście w życie ustawy o Sądzie Najwyższym, ona jest w tej chwili oceniana przez Trybunał Konstytucyjny". "Liczę, że zostanie oceniona pozytywnie i te środki do Polski trafią, bo one po prostu Polsce się należą" - podkreślił.

Wskazał, że "gdyby opozycja w tej sprawie nie podejmowała aktywnych działań przeciwko Polsce to te środki dawno by w Polsce były".

W lutym tego roku prezydent Andrzej Duda skierował do TK - w trybie kontroli prewencyjnej - nowelizację ustawy o SN. Politycy PiS - autorzy ustawy - przekonywali, że jej przyjęcie będzie kluczowe dla otrzymania przez Polskę środków z unijnego Funduszu Odbudowy w ramach KPO - Krajowego Planu Odbudowy po pandemii COVID-19. Nowelizacja przewiduje m.in., że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN.

W skierowanym do TK wniosku prezydent zwrócił się do Trybunału o zbadanie zgodności z konstytucją m.in. szeregu zapisów o tzw. teście niezależności sędziego oraz o przekazaniu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do NSA. We wniosku prezydenckim zakwestionowano także m.in. przepisy umożliwiające wnioskowanie o wznowienie prawomocnie zakończonych spraw dyscyplinarnych i immunitetowych, a także przewidzianą w tej nowelizacji vacatio legis określoną na 21 dni.