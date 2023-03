Szynkowski vel Sęk: porozumienie ws. izraelskich wycieczek to dobry prognostyk

Jest to dobry prognostyk, że po niespełna półtora roku bardzo niełatwych rozmów udało się uzgodnić treść umowy, która zupełnie zmieni wymiar wycieczek młodzieży izraelskiej do Polski - powiedział minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W środę w Warszawie szefowie MSZ Polski i Izraela: Zbigniew Rau i Eli Cohen podpisali porozumienie porządkujące zasady organizacji izraelskich wizyt edukacyjnych w Polsce i gwarantujące także stronie polskiej możliwość organizacji wizyt edukacyjnych w Izraelu na tych samych zasadach. Między innymi o to porozumienie Szymon Szynkowski vel Sęk został zapytany w czwartek na antenie Polskiego Radia 24.

"Jest to dobry prognostyk, że po niespełna półtora roku bardzo niełatwych rozmów udało się uzgodnić treść umowy, która zupełnie zmieni wymiar wycieczek młodzieży izraelskiej do Polski" - powiedział minister ds. europejskich. Zwrócił uwagę na kontrowersje wokół otoczki tych wycieczek, podkreślając jednocześnie, że "sama idea tych wycieczek jest oczywiście warta wsparcia i my zawsze to podkreślaliśmy".

Szynkowski vel Sęk przypomniał, że izraelska młodzież była "odseparowana agentami ochrony, bardzo często również od możliwości pozyskania obiektywnej informacji, a także od swoich polskich rówieśników". "Przedstawiano im po prostu Polskę taką, jaka w znaczącej mierze nie istnieje - Polskę jako kraj groźny, w którym mają się czego obawiać, wywoływano w nich poczucie zagrożenia" - powiedział.

"To nie miało waloru edukacyjnego, tylko walor dezinformacyjny, niezwykle dla naszego kraju szkodliwy. Postanowiono z tym zerwać" - zaznaczył. "Determinacja mojego kolegi z Ministerstwa Spraw Zagranicznych - Pawła Jabłońskiego - który zajmował się negocjacją tej umowy, była rzeczywiście bardzo duża i to też jest jego duży osobisty sukces, że udało się te zapisy w znaczącej mierze zgodnie z polskim interesem wynegocjować" - podkreślił minister ds. europejskich.

Wskazał, że "wymiar i całe otoczenie tych wycieczek zmieni w takim kształcie, że rzeczywiście ta młodzież przyjeżdzająca do Polski będzie miała okazję zobaczyć Polskę taką jaką ona jest, bez odseparowania agentów ochrony, bez też takiej możliwości nieskrępowanego działania agentów ochrony izraelskiej na terytorium Polski". "To była też rzecz nie do zaakceptowania" - dodał.

Zbigniew Rau poinformował w środę, że "porozumienie z Izraelem porządkuje i optymalizuje zasady organizacji izraelskich wizyt edukacyjnych w Polsce, gwarantuje także stronie polskiej możliwość organizacji wizyt edukacyjnych w Izraelu na tych samych zasadach".

Umowa gwarantuje m.in. możliwość organizowania polskich wycieczek w Izraelu na tych samych zasadach, co izraelskich w Polsce. Rau podczas konferencji w środę podkreślił, że wedle umowy ważnym punktem programów wycieczek maja być spotkania młodzieży z obu państw.

Według ministra Raua porozumienie stanowi również, że programy wizyt młodych Izraelczyków nie będą obejmowały wyłącznie wizyt w miejscach pamięci związanych z historią Holocaustu. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to jego zapewnienie wycieczkom młodzieży spoczywać będzie na kraju przyjmującym.