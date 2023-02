Szynkowski vel Sęk: tzw ustawa wiatrakowa z poprawką o 700 metrach wypełnia kamienie milowe

Minister ds UE Szymon Szynkowski vel Sęk powiedział, że nie widzi problemu z poprawką mówiącą, że elektrownie wiatrowe mogą być budowane w odległości nie mniejszej niż 700 m od budynków mieszkalnych. Według niego nie zmienia to liberalizacji tzw. ustawy wiatrakowej i wypełnia kamienie milowe.

Minister został zapytany przez dziennikarzy o projekt zmian w tzw. ustawie wiatrakowej. "Mam nadzieję, że prace sejmowe na etapie trzech czytań zostaną zakończone i ustawa trafi do Senatu, bo to pozwoliło na poczynienie kroków w kontekście pozyskania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

Zapytany o zgłoszoną w trakcie prac w komisji przez PiS poprawkę zwiększającą odległość wiatraków od zabudowań mieszkalnych z proponowanych w projekcie rządowym 500 m do 700 m, odpowiedział, że nie widzi "problemu z tą poprawką". "Ona w żaden sposób nie zmienia liberalizacji tego prawa, ta liberalizacja po prostu jest mniejsza jak ta poprawka zostanie przyjęta, ale to wypełnia kamienie milowe" - zaznaczył Szynkowski vel Sęk.

Pytany, czy sprawa będzie konsultowana z prezydentem Andrzejem Dudą przed jego decyzją ws nowelizacji, odpowiedział, że "jeśli będzie taka wola pana prezydenta", jest do dyspozycji.

Projekt noweli tzw. ustawy wiatrakowej, który ma zliberalizować tzw. zasadę 10 H (wprowadzoną ustawą z 2016 roku) jest jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności do uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Wniesiony do Sejmu w lipcu ub. roku rządowy projekt zakłada, że odległość wiatraków od zabudowań zamiast obecnej minimalnej odległości wynoszącej 10-krotność wysokości wiatraka z łopatą w najwyższym położeniu będzie mogła wynosić co najmniej 500 m. O ostatecznej odległości ma decydować społeczność lokalna. Zasada dziesięciokrotności wysokości (10H) ma być nadal obowiązująca dla odległości instalacji od parków narodowych, jednak dla rezerwatów przyrody ma to być minimalna odległość 500 m.

W ubiegły czwartek sejmowe komisje energii, klimatu i aktywów oraz samorządu i polityki regionalnej przyjęły poprawkę do rządowego projektu, która zwiększa z 500 do 700 m minimalną odległość wiatraka, ale wyłącznie od budynków mieszkalnych. Poprawka ta została zgłoszona przez szefa komisji energii Marka Suskiego (PiS). Jednocześnie komisja całkowicie zniosła zakaz budowy budynków mieszkalnych w pobliżu istniejących turbin wiatrowych. Zgodnie z przyjętą poprawką nie będzie tutaj żadnych ograniczeń.

We wtorek w Sejmie ma odbyć się drugie czytanie projektu, do głosowania dojdzie prawdopodobnie na obecnym posiedzeniu.