T.Grodzki: będzie to jedno z kluczowych wystąpień Joe Bidena w trakcie jego prezydentury

Jestem przekonany, że wtorkowe przemówienie prezydenta USA Joe Bidena w Warszawie będzie jednym z kluczowych w trakcie jego prezydentury - ocenił we wtorek marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Marszałek Senatu pytany na wtorkowym briefingu, czego oczekuje po wtorkowej wizycie i wystąpieniu prezydenta USA Joe Bidena w Warszawie odparł: "Jestem przekonany, że będzie to jedno z kluczowych wystąpień pana prezydenta Bidena w trakcie jego prezydentury".

Grodzki przypomniał zeszłoroczne przemówienie prezydenta USA w Warszawie, w którym ten jasno określił, że wojna na Ukrainie nie jest konfliktem granicznym, tylko "wojną cywilizacji wolnego świata z barbarzyńcami". "Jestem przekonany, że przywództwo USA przywództwo prezydenta Bidena wespół z NATO i Unią Europejską będą decydującymi czynnikami, że Rosjanie przegrają tę wojnę" - dodał marszałek Senatu.

Na pytanie, czy Biden podczas tej wizyty powinien spotkać się z przedstawicielami opozycji, stwierdził, że jest to oczywiste. Zaznaczył, że wizyta ta, zaczynająca się od niezapowiadanej wcześniej podróży do Kijowa, jest szczególna, toteż woli nie zagłębiać się w kwestie ewentualnych planów spotkań z przedstawicielami opozycji.

Pytany, czy cieszy go przemiana podejścia polityków PiS, którzy wcześniej stawiali na wygraną w wyborach przeciwnika Bidena, Donalda Trupa, Grodzki stwierdził, że w przypadku niektórych polityków "mówienie o połknięciu własnego języka to jest mało". "Należałyby się słowa przeprosin" - dodał.

Amerykański przywódca przybył do Warszawy w poniedziałek późnym wieczorem. We wtorek zaplanowano jego spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą; ma też wygłosić przemówienie do narodu polskiego. Na środę zaplanowano jego udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, gdzie mowa będzie o dalszym wsparciu Ukrainy.

W poniedziałek prezydent Joe Biden złożył niezapowiedzianą wizytę w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Amerykański prezydent podczas wizyty poinformował m.in., że Ukraina otrzyma nowy pakiet pomocy wojskowej warty 500 mln dolarów, w tym amunicję do systemów HIMARS.