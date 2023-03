T.Grodzki: dobrze, że Polska przekaże Ukrainie MiGi-29

Uważam, że decyzja o przekazaniu przez Polskę Ukrainie samolotów MiG-29 jest dobra; w sprawach wewnętrznych różnimy się prawie we wszystkim, ale - jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie - jesteśmy zgodni - powiedział w piątek marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek, że w ciągu najbliższych dni przekażemy Ukrainie cztery samoloty MiG-29, w pełni sprawne i wykorzystywane obecnie przez polskie Siły Powietrzne. "Pozostałe są serwisowane, przygotowywane i pewnie będą sukcesywnie przekazywane" - dodał prezydent.

O decyzję o przekazaniu MiGów 29 pytany był na konferencji prasowej w Sejmie marszałek Senatu Tomasz Grodzki. "Za dużo ich (MiG-ów) nie mamy, bo sprawnych jest kilkanaście. Ale, jak pani wie, we wszystkim prawie się różnimy (z PiS), chodzi o sprawy wewnętrzne, to - jeśli idzie o wojnę w Ukrainie - jesteśmy zgodni" - podkreślił.

"Uważam, że jest to dobra decyzja, bo cztery MiGi może wiosny nie czynią, ale prędzej czy później walka o niebo nad Ukrainą na pewno się zintensyfikuje. Uważam to za właściwy krok" - podkreślił marszałek Senatu.

Prezydent Andrzej Duda, informując o decyzji o przekazaniu Ukrainie MiGów-29 powiedział w czwartek: "W ciągu najbliższych dni przekazujemy cztery samoloty w pełnej sprawności, pozostałe są serwisowane, przygotowywane i pewnie będą sukcesywnie przekazywane". Poinformował, że chodzi o samoloty przejęte od RFN. Zaznaczył, że samoloty są sprawne i nadal wykorzystywane do nadzoru nad polską przestrzenią powietrzną, ale "to są ostatnie lata ich funkcjonowania". Dodał, że "my tych MiGów mamy w zasobie jeszcze w tym momencie kilkanaście".

W środę premier Mateusz Morawiecki oznajmił, że przekazanie Ukrainie polskich myśliwców może nastąpić w ciągu najbliższych czterech-sześciu tygodni.

Gotowość do przekazania Ukrainie tych samolotów prezydent Duda zadeklarował w ubiegłą środę w wywiadzie dla CNN. "Jesteśmy gotowi, by dostarczyć te samoloty, i jestem pewien, że Ukraina byłaby gotowa, by natychmiast ich użyć" - powiedział wówczas prezydent. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot dodał dzień później, że "nie będzie to duża liczba", a Polska jest w tym przypadku gotowa działać w ramach szerszej międzynarodowej koalicji. Szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak zapewniał, że w kwestii samolotów MiG-29 "jest pełna spójność między prezydentem a rządem".