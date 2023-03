T. Grodzki: mamy otwarcie nowego, jasnego rozdziału w relacjach polsko-ukraińskich

To, co się dzieje teraz, to jest otwarcie nowego, jasnego rozdziału w relacjach polsko-ukraińskich, kultywujmy to; Polska i Ukraina razem to jest gigantyczny potencjał, to jest wielka potęga - mówił marszałek Senatu Tomasz Grodzki do młodzieży polskiej i ukraińskiej, zgromadzonej na debacie w Izbie Wyższej.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W sali plenarnej Senatu odbyła się w piątek kolejna debata młodzieżowa pn. "Dialogi senackie" (tzw. Gadka Senacka). Tym razem była to lekcja o Ukrainie "Edukacja w szkołach, a nie w schronach", z udziałem uczniów polskich, jak i ukraińskich, uczących się w Polsce.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki życzył na początku spotkania "otwartej, szczerej, nieskrępowanej dyskusji". Podkreślał, że z dumą nosi order Jarosława Mądrego, nadany mu przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za "skromne wysiłki na rzecz budowania koalicji, która wesprze Ukrainę w tej dramatycznej wojnie".

"To są wysiłki każdego przyzwoitego człowieka, bo nie może być w żaden sposób akceptacji dla agresji jednego państwa na drugie suwerenne państwo, niezależnie od tego, jakich pretekstów się używa" - powiedział Grodzki. "Dlatego to starcie cywilizacji wolnego świata demokratycznych krajów z barbarzyńcami musi być przez nas wygrane" - dodał.

Dojdzie do tego, zaznaczył, gdy "ostatni rosyjski żołnierz opuści ukraińską ziemię".

Przyznał, że historia stosunków polsko-ukraińskich bywała różna, czasami szlachetna, czasami okrutna i trudna. "Natomiast to, co się dzieje teraz, to jest, mam wrażenie, otwarcie nowego, jasnego rozdziału w naszych relacjach. Kultywujmy to" - podkreślał Grodzki.

"Przez to, że razem się uczycie, pozwoli lepiej zrozumieć, że Polska i Ukraina razem to jest gigantyczny potencjał, to jest wielka potęga. Jak jeszcze uda nam się wesprzeć bohaterski naród Białorusi, żeby wyzwolił się spod jarzma dyktatora, to razem z Litwą i krajami bałtyckimi będzie to siła, z którą każdy będzie musiał się liczyć. Ale żeby to osiągnąć, musimy być zjednoczeni" - mówił marszałek Senatu.

Dlatego ważna jest np. dyskusja, jak mówił, "o rzeczach, na które patrzymy trochę inaczej", i szukanie w tych sprawach kompromisu.

"Jak przyjdzie wam być politykami, pamiętajcie o jednym, o zasadzie którą przestrzegamy w Senacie w sposób żelazny: władza jest dla ludzi, a nie ludzie dla władzy" - powiedział Grodzki do młodzieży.

Ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz mówił z kolei, że po agresji Rosji na Ukrainę zniszczonych zostało ponad 3 tys. placówek edukacyjnych. Zginęło wielu ukraińskich uczniów, których zebrani uczcili minutą ciszy.

"Zawsze wspieramy naszych uczniów zarówno tu w Polsce, jak i w Ukrainie, aby ta edukacja rozwijała się jak najlepiej, ponieważ od poziomu edukacji zależy nasza przyszłość" - powiedział Zwarycz.

"Dla nas jest ważne, aby łączność z Ukrainą pozostawała w sercach tych uczniów z Ukrainy, którzy znaleźli tu swoje schronienie po 24 lutego 2022 roku" - mówił ambasador.

"Cieszę się, że tu w Polsce stworzone są warunki, by pojawiały się szkoły ukraińskie" - mówił, zwracając uwagę, że w całej Polsce jest takich szkół ponad 10, a w samej Warszawie pięć. Szkół, dodał, które podtrzymują łączność z edukacyjnym systemem Ukrainy.

"Bardzo dziękuję społeczeństwu polskiemu za otwartość, za serdeczność i za to, że w polskich szkołach uczy się sporo dzieci ukraińskich" - powiedział Zwarycz.

"Ukraina potrzebuje waszego wykształcenia i mamy razem sporo pracy do wykonania" - dodał, zwracając się do uczniów.

Apelował też do uczniów ukraińskich i polskich, by zacieśniali relacje między sobą, aby "przyszłość polsko-ukraińska nie była nigdy zakłócona żadnymi problemami, żebyśmy mówili jednym głosem, żebyśmy mówili jednym językiem wolności".