T.Grodzki: nie byłbym taki pewny, że wszystkie poprawki Senatu do ustawy o SN zostaną odrzucone

Nie byłbym taki pewny, że wszystkie poprawki Senatu do noweli ustawy o Sądzie Najwyższym zostaną odrzucone – mówił marszałek Senatu Tomasz Grodzki podczas spotkania z mieszkańcami w Wałczu (Zachodniopomorskie). Jak wskazał, Senat intensywnie pracuje nad poprawkami, aby ustawa "stała się zgodna z konstytucją".

Marszałek Senatu wziął w piątek udział w spotkaniu z mieszkańcami przed wernisażem wystawy "Senat wczoraj i dziś - w 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP" w Wałeckim Centrum Kultury.

"Senat pokazuje, że poważnie traktuje zawołanie jednego z naszych wielkich twórców literatury, Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Mottem Senatu jest: +Senat jest tym, co pozostałe władze do szlachetnych działań pobudza, od nieuczciwych odwodzi, a namiętności studzi+ i tego naprawdę, na poważnie się trzymamy" - stwierdził Grodzki.

Dodał, że "formalnie głównym zadaniem Senatu jest poprawianie legislacji przychodzącej z Sejmu". Ale, jak zaznaczył, senatorzy mają też prawo do wysyłania własnych inicjatyw legislacyjnych, "które w obecnej kadencji na nieszczęście najczęściej lądują w tzw. zamrażarce sejmowej u pani marszałek (Elżbiety) Witek". "Tak nie powinno być" - ocenił.

Według marszałka obecna kadencja jest "szczególna": po raz pierwszy po 1989 r. "Sejm jest w rękach rządzących, a Senat w rękach demokratycznej opozycji, złożonej ze wszystkich partii".

"Jestem dumny, że przewodzę takiemu Senatowi, bo - jak wiecie - w Sejmie zdarzały się czasami niezbyt eleganckie przejścia z jednej partii do drugiej po to, żeby utrzymywać jakąś większość. Nikt z senatorów demokratycznej większości nie uległ szantażowi, przekupstwu, obietnicom pracy dla rodziny i niebotycznych zarobków. To pokazuje, że są to ludzie nieprzeciętnej klasy" - podkreślił Grodzki.

Jak zauważył, Senat walczy obecnie o Krajowy Plan Odbudowy i "pracuje intensywnie nad poprawkami", żeby ustawa o Sądzie Najwyższym przede wszystkim "stała się zgodna z konstytucją".

Wskazał m.in. na zapis o tym, że sprawami dyscyplinarnymi sędziów miałby się zajmować Naczelny Sąd Administracyjny. "A jak się spojrzy w konstytucję, to tam nie ma tego zadania dla NSA. To jest zadanie dla Izby Karnej Sądu Najwyższego. To chcemy po prostu przywrócić" - mówił Grodzki.

Na pytanie jednego z uczestników spotkania, co stanie się w przypadku, gdy Sejm odrzuci wszystkie senackie poprawki do nowelizacji ustawy o SN odpowiedział: "to, co stanie się z naszym projektem w Sejmie nie zwalnia nas z poczucia odpowiedzialności za to, żeby ta ustawa była zgodna z konstytucją".

"Z tym głosowaniem w Sejmie - nie byłbym taki pewny, że wszystkie (poprawki) zostaną odrzucone. Może tak się zdarzyć. Ale przypomnę, że gdy teraz głosowano nad (ustawą o SN) w Sejmie, to nie tylko Solidarna Polska była przeciwko, ale również kilku posłów PiS, i to prominentnych, wyciągnęło karty, chociaż było na sali, czyli nie chciało za tym głosować" - powiedział marszałek Senatu.

Marszałek został też zapytany co będzie z Krajową Radą Sądownictwa. Tomasz Grodzki w odpowiedzi nazwał radę "matką wszelkiego zła". "Z +neosędziami+, z niewłaściwymi nominacjami, z sekowaniem, prześladowaniem niezależnych sędziów" - wyliczał. Dodał, że Senat kilka miesięcy temu przesłał projekt ustawy w tej sprawie, a Komisja Europejska nieformalnie przyznała, że gdyby ustawa przeszła "kolejny kamień milowy byłby załatwiony".

"Obawiam się, że będziemy musieli wygrać te wybory jesienią, żeby wreszcie to wszystko zmienić. Bo powiem szczerze: nie widzę woli wśród obecnie rządzących, aby to w jakimkolwiek stopniu nie tylko naprawiać, ale w ogóle dotykać" - zaznaczył Grodzki.

Marszałek Senatu był też pytany, jak widzi przyszłość koalicji wyborczych w najbliższych wyborach. Odpowiedział, że "te rozmowy nie idą łatwo".

"Jeśli idzie o pakt senacki, który przyniósł nam zwycięstwo, idą zdecydowanie lepiej. Ale jeśli idzie o listy sejmowe powiem tylko, że jest to odpowiedzialność liderów partii politycznych. Wierzę w ich poczucie odpowiedzialności za Polskę, wierzę w ich intelekt, w to, że będą w stanie wznieść się ponad partykularne interesy i wypracować wspólne rozwiązania, ale gwarancji na to niestety dać nie mogę" - podkreślił.

W piątek zaplanowana została także wizyta marszałka Senatu w Drawsku Pomorskim.