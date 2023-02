T. Grodzki o przemówieniu prezydenta USA : bez zbędnego słowa, nie zabrakło zapewnienia o bezpieczeństwie państw NATO

W przemówieniu prezydenta USA Joe Bidena nie zabrakło podziękowania dla Polaków za ich wysiłek w przyjęciu milionów uchodźców i zapewnienia, że atak na jednego członka NATO będzie atakiem na wszystkich; nie było tam zbędnego słowa - powiedział PAP marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

We wtorek po południu prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosił w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie przemówienie skierowanego do narodu polskiego.

"Jest takie powiedzenie, że słowa prezydenta USA ważą tonę. I trzeba powiedzieć, że każde słowo w tym niezbyt długim przemówieniu, było absolutnie ważne i jeśli się w nie wsłuchać, to jest w nim wszystko co potrzeba - od wspomnienia +Solidarności+, po wzmiankę o pani prezydent Mołdawii Mai Sandu, która była na tym spotkaniu, a której kraj jest w sposób szczególny zagrożony przez agresywną Rosję, po podziękowanie dla Polaków za ich wysiłek w przyjęciu milionów uchodźców i zapewnienie, że atak na jednego członka NATO będzie atakiem na wszystkich" - powiedział marszałek Grodzki o przemówieniu prezydenta USA.

Marszałek Senatu zaznaczył, że "nie zabrakło też słów przypomnienia, że dyktatorzy rozumieją to jedno słowo +nie+ i nie należy im pozwalać, by się rozzuchwalali". "Zdanie po zdaniu nie było tam jednego zbędnego słowa" - powiedział Grodzki.

Jak zaznaczył, w przemówieniu prezydenta USA "było też odniesienie do dziwacznego porannego przemówienia Władimira Putina" i przekaz do skierowany do Putina "był jeden, choć w ubiegłym roku był nawet jeszcze bardziej ostry".

"Bo pan prezydent Biden wtedy powiedział, że ten człowiek nie powinien być przy władzy, a teraz ten przekaz był bardziej rozbity na detale, choć zdecydowany i jednoznaczny: +dyktator nie może zwyciężyć+. I to było jednoznaczne oraz zrozumiałe tak dla Polaków, jak i dla Ukraińców" - zaznaczył Grodzki.

Podkreślił, że jego zdaniem konkrety, których spodziewała się część opinii publicznej, padły w rozmowach prezydenta Bidena na zamkniętych spotkaniach z prezydentami Polski i Ukrainy: Andrzejem Dudą i Wołodymyrem Zełenskim. "Natomiast to przemówienie w sposób kompletny spełniło moje oczekiwania" - zaznaczył.

Nawiązał też do swojego krótkiego spotkania z prezydentem USA, do którego doszło we wtorek wieczorem po przemówieniu amerykańskiego przywódcy.

"Nasze spotkanie w cztery oczy było natomiast spotkaniem kurtuazyjnym. Podziękowałem prezydentowi Bidenowi za to, że dwukrotnie w czasie roku odwiedził Polskę, za niezłomną przyjaźń między naszymi krajami oraz za wsparcie, które otrzymaliśmy. Prezydent Biden zwrócił mi uwagę, że mamy stać na straży demokracji jako Senat, który jest w rękach demokratycznej opozycji, musiał być zatem dobrze zbriefowany" - powiedział marszałek Senatu.