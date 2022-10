T. Grodzki o wycofaniu projektu ws. rady ds. bezpieczeństwa strategicznego: cieszę, że są resztki zdrowego rozsądku w rządzącej partii

Cieszę się, że są resztki zdrowego rozsądku w rządzącej partii, to był kuriozalny pomysł - mówił marszałek Senatu Tomasz Grodzki, komentując wycofanie z Sejmu projektu PiS ws. rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego. Koryto na wieki zamieniło się w wieko, które nad tym korytem się zamknęło - dodał.

W środę PiS wycofało się ze złożonego w poniedziałek w Sejmie projektu noweli ustaw: o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Przewidywał on, że odwołanie członków organów zarządzających spółek o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu: PERN, Orlen, PSE, Gaz-System, Polfa Tarchomin, mogłoby nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego. Rada miała być w większości powoływana przez Sejm na sześcioletnią kadencję.

Opozycja krytykowała pomysł, przekonując, że ma on na celu "zabetonowanie" kierownictwa partyjnych spółek; lider PO Donald Tusk nazwał projekt programem "koryto na wieki".

O powody wycofania się partii rządzącej z tego pomysłu pytany był w środę w TVN 24 marszałek Senatu Tomasz Grodzki (Koalicja Obywatelska).

"Najpierw mnie zastanawiało w czyjej chorej głowie, taki pomysł w ogóle się począł. Na szczęście, dobrze się stało, że to koryto na wieki jednak zamieniło się w wieko, które nad tym korytem się zamknęło, bo to był tak kuriozalny pomysł, że trudno to było nawet komentować. Mogę powiedzieć, że się cieszę, że resztki zdrowego rozsądku w rządzącej partii spowodowały, że ten czy ów pomysł zapewne jakiegoś prezesa koncernu został wycofany" - powiedział marszałek Senatu.

Grodzki mówił też o sondażu Kantar Public, w którym Koalicja Obywatelska wyprzedziła o trzy punkty procentowe PiS - zdobyła 31 proc. głosów ankietowanych, a PiS - 28 proc. "To jest tylko zachęta do jeszcze ciężej pracy" - podkreślił.

"Podróżujemy po Polsce i słyszymy te same opowieści: o inflacji, o cenach, ale i o ukaraniu winnych nadużyć i o przywróceniu ducha swobodnego oddychania. Zwłaszcza młodzież nam to mówi, że oni się duszą w tym kraju, jak widzą, co jest w podręcznikach HiT-u, jak widzą to, co im fundamentaliści różnej maści próbują sprzedawać jako jedyny sposób na życie, nie chcą tego" - powiedział marszałek.

Na pytanie, czy ten wynik sondażu może być traktowany również jako wezwanie do konsolidacji opozycji przy starcie w wyborach odparł: "Wierzę w mądrość liderów partyjnych, bo jednak demokracja w Polsce, acz młoda, jest już kilkudziesięcioletnia".

"Jeśli idzie o Senat, prace na temat tak zwanego paktu senackiego są już nieco bardziej zaawansowane. Ale wierzę, że jeśli idzie o Sejm, który jest ewidentnie ważniejszy, to poważne rozmowy liderów doprowadzą do tego, że skonstruujemy czy jedną, czy dwie zwycięskie listy, tylko tu czas powoli ucieka" - oświadczył Grodzki. Stwierdził, że rozmowy na ten temat "powinny zacząć się już".

Marszałek Senatu został też zapytany o sondaż CBOS, z którego wynika, że w październiku rząd popiera 26 proc. badanych; 47 proc. to jego przeciwnicy; 23 proc. wyraża obojętność.

"Rządu nikt nie zwolni z odpowiedzialności za dobrostan obywateli. Nawet w trudnych czasach popandemicznych i w czasie wojny w Ukrainie. Mój osobisty pogląd jest taki, że tak zresztą młodzież mówi, że skrót PiS to należy tłumaczyć, jako przeproście i s…, odejdźcie, bo ewidentnie ten rząd sobie nie radzi" - mówił.

"Jeżeli sobie nie radzi, powinni oddać władzę, jeżeli nie potrafi uzyskać pieniędzy z KPO, a jak słyszymy, również większe fundusze spójności z Unii Europejskiej są zagrożone, jeżeli tylko dlatego, że partia o marginalnym znaczeniu dla arytmetyki sejmowej to blokuje, to znaczy, że polska racja stanu jest przez ten rząd lekceważona i interesy Polek i Polaków, o które ten rząd ma dbać, nie są ich priorytetem - dodał Grodzki.