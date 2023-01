T.Grodzki: Senat intensywnie pracuje nad poprawkami do ustawy o Sądzie Najwyższym

Senat intensywnie pracuje nad poprawkami do ustawy o Sądzie Najwyższym. Trwają konsultacje z prawnikami, ze środowiskami opiniotwórczymi; komisja ustawodawcza i komisja praw człowieka intensywnie analizują dokumenty – poinformował we wtorek w Białej Podlaskiej (Lubelskie) marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Marszałek Senatu przebywa we wtorek z wizytą w Białej Podlaskiej w związku z Dniem Promocji Zdrowia w Urzędzie Miasta Biała Podlaska. Podczas briefingu prasowego został zapytany, kiedy Senat zajmie się nowelizacją ustawy o SN oraz czy skłania się ku wprowadzeniu poprawek, czy całkowitemu odrzuceniu tej ustawy.

Tomasz Grodzki poinformował, że Senat pracuje intensywnie nad poprawkami. "Już w tej chwili odbywamy konsultacje z prawnikami, ze środowiskami opiniotwórczymi. Komisja ustawodawcza i komisja praw człowieka intensywnie analizują dokumenty" - przekazał marszałek.

Ocenił, że Senat przygotuje "takie poprawki, które spowodują, że ta ustawa wróci do Sejmu lepsza". "Miałbym marzenie, żeby Sejm, choć raz te nasze poprawki przyjął, bo wtedy daje to ogromną gwarancję, że Komisja Europejska otworzy ten skarbczyk z pieniędzmi. Apeluję o to, bo ten taniec wokół KPO uprawiany przez partię rządzącą czy koalicję rządzącą, odbywa się ze szkodą dla nas" - stwierdził Grodzki.

Jego zdaniem to, czy posiedzenie Senatu ws. nowelizacji ustawy o SN odbędzie się pod koniec stycznia, czy na początku lutego ma pewne znaczenie, "ale znikome w stosunku do zapóźnień spowodowanych przez rząd i kłótnie w tzw. Zjednoczonej Prawicy".

"Przyspieszenie o parę dni ma znaczenie i zapewne zwołamy dodatkowe posiedzenie, ale przypomnę, że 21 miesięcy straciliśmy, i to z winy rządzących - a parę miesięcy na pewno - bo do poprzednich prób (zmian - PAP) ustawy o Sądzie Najwyższym myśmy - jako Senat - wysłali poprawki, które zostały odrzucone przez Sejm, a wypełniały warunki kamieni milowych" - przypomniał Grodzki.

Zwrócił również uwagę, że parę miesięcy temu Senat skierował do Sejmu ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. "To była inicjatywa legislacyjna Senatu. Gdyby przyjęto tę ustawę, już dawno pieniądze do Polski, by płynęły, bo tak wtedy Komisja Europejska oceniała nasze wysiłki. Ta nasza inicjatywa leży w tzw. zamrażarce" - dodał marszałek.

Marszałek oceni też, że minister sprawiedliwości i szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro powinien zostać natychmiast odwołany.

"Jeżeli członek Zjednoczonej Prawicy - Solidarna Polska - mówi jawnie, że jest przeciwko tej ustawie i głosuje przeciwko; jeżeli mówi, że jest przeciwko ustawie wiatrakowej, a to jest następny kamień milowy, i to z tych strategicznych, to coś jest nie tak. To znaczy, że pan premier nie panuje nad swoimi podwładnymi. Pan minister Ziobro powinien być natychmiast odwołany, ale to jest ich sprawa" - mówił Tomasz Grodzki.

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Według jej autorów ma ona wypełnić kluczowy kamień milowy dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Posłowie Solidarnej Polski głosowali przeciw ustawie. Trafi ona teraz do prac w Senacie. W piątkowym głosowaniu żadna z 14 poprawek opozycji nie uzyskała poparcia, ale mimo to zdecydowana większość opozycji wstrzymała się od głosu, umożliwiając przyjęcie ustawy. Analogiczne do sejmowych poprawki, według zapowiedzi polityków opozycji, mają być zgłoszone w Senacie.

Projekt nowelizacji ustawy o SN PiS złożył w Sejmie w połowie grudnia ubiegłego roku. Założenia ustawy były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli.

Zgodnie z tymi przepisami sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA ma przejąć także m.in. kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. Test ten będzie mogła zainicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Nowela uzupełnia także możliwość badania podczas testu wymogów niezawisłości i bezstronności o przesłankę ustanowienia sądu na podstawie ustawy.

Rządowy projekt zmian w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wpłynął do Sejmu w połowie lipca br. 13 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do projektu nowelizacji. Wyjaśniono, że polega ona na dodaniu rozwiązań umożliwiających partycypację lokalnej społeczności w korzyściach, jakie niesie lokalizacja na danym terenie elektrowni wiatrowej.

Swoje projekty zmian w tzw. ustawie wiatrakowej złożyły też kluby: KO, Lewicy i KP-PSL. Kluby proponują m.in. zlikwidowanie zasady 10H na rzecz wyznaczenia, że elektrownie wiatrowe mogą być sytuowane w odległości nie mniejszej niż 500 m od budynków mieszkalnych. Z informacji na stronie Sejmu wynika, że projekty nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, w tym rządowy, zostały 13 stycznia skierowane do pierwszego czytania w sejmowych komisjach: ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w poniedziałek, że tzw. ustawa wiatrakowa będzie procedowana na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Obrady zaplanowane są na 25-26 stycznia.