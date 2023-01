T.Grodzki: Senat nie może odrzucić budżetu, będzie więc starał się go poprawić

Senat nie może odrzucić budżetu będzie więc starał się poprawić go tak bardzo, jak można - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Uczestnicy zorganizowanej w środę pod jego auspicjami konferencji apelowali o przywrócenie przejrzystości finansów publicznych.

W środę w Senacie z udziałem ekspertów zorganizowana została konferencja "Jaki budżet dla Polski? Fałszywy czy prawdziwy?".

15 grudnia ub. roku Sejm przyjął ustawę budżetową na 2023 r. Zgodnie z nią wydatki budżetu wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, a deficyt budżetu nie może być większy niż 68 mld zł. Teraz budżetem ma się zająć Senat na najbliższym posiedzeniu, rozpoczynającym się 11 stycznia.

"Przypomnę, że choć mamy na ocenę budżetu zgodnie z zapisami konstytucji tylko 20 dni, to ten czas wykorzystujemy tak, jak to jest możliwe. Ta konferencja jest nieocenionym źródłem pomocy i wiedzy przed naszymi obradami na temat budżetu" - mówił Grodzki, otwierając konferencję.

Powiedział, że jeśli ustawa budżetowa "jest tylko teatrum odgrywanym na potrzeby niezorientowanych wyborców", Senat postara się "zrobić wszystko, aby ten zły budżet maksymalnie ulepszyć".

Raport na temat budżetu na 2023 rok przedstawił prezes Forum Obywatelskiego Rozwoju Sławomir Dudek, członek Rady Gospodarczej przy marszałku Senatu. Według niego, "od kilku lat rząd stosuje proceder kreatywnej księgowości i wyprowadzenia setek miliardów złotych do tzw. równoległego budżetu".

Jego zdaniem prawdziwy deficyt budżetowy to 345 proc. tego uchwalonego przez Sejm na rok 2023, bo - jak mówił - w rzeczywistości dochody są bowiem o 23,6 mld zł niższe, a wydatki o 143,4 mld zł wyższe od tych przedstawionych w ustawie budżetowej. "Według oficjalnego budżetu deficyt to 68 mld złotych, a prawdziwy deficyt wynosi 235 mld zł" - powiedział Dudek.

Stwierdził też, że przedstawienie takiego budżetu, jak ten uchwalony w grudniu w Sejmie było możliwe przede wszystkim dlatego, że "równoległy budżet" jest w funduszach Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskim Funduszu Rozwoju, a także ma miejsce "rozdawanie" obligacji rządowych zamiast dotacji. Tak dofinansowywane są - mówił Dudek - np. media publiczne. Poza tym - dodał - w budżecie nie są ujmowane zmiany w podatkach i wydatkach oraz jest "przemysł tworzenia państwowych funduszy celowych, fundacji, instytutów, agencji i innych podmiotów".

Według Dudka, na większe od oficjalnych o 143 mld zł wydatki składają się: przekazywanie obligacji zamiast dotacji (23,8 mld zł), dotacja na sfinansowanie 14-ej emerytury (13 mld zł), dotacja do funduszy zarządzanych przez BGK w miejsce zadłużenia pozabudżetowego (106,6 mld zł), a w tym ostatnim mieszczą się: 6 mld zł na koszty obsługi długu, 17 mld zł promes inwestycyjnych dla samorządów, 33,4 mld zł dofinansowania zamrożenia cen gazu i prądu oraz dodatku węglowego, 39,5 mld zł wydatki militarne, 10,7 mld zł Funduszu Pomocowego. Jak mówił, na mniejsze o 23,6 mld zł dochody składają się: mniej o 9,4 mld zł z VAT w związku z tarczą inflacyjną, mniej o 10,2 mld zł z VAT z powodu spowolnienia gospodarczego, a także mniej o 4,01 mld zł z CIT z powodu spowolnienia.

Dudek powiedział, że kiedyś lista tych funduszy i agencji była upubliczniana, ale od 2018 roku nie jest aktualizowana, eksponowany jest tylko "oficjalny" budżet, który jest tylko fragmentem rzeczywistego. Dodał, że takie pozabudżetowe fundusze istniały od dawna i z każdym rokiem trafiało do nich coraz więcej pieniędzy budżetowych. "Jako finansista uważam, że trzeba te fundusze raz na zawsze zamknąć" - powiedział.

Na konferencji prasowej po zakończeniu konferencji marszałek Grodzki powiedział, że Senat nie może odrzucić budżetu, więc będzie się starał poprawić go tak bardzo, jak można. Jednak - dodał - takie wyprowadzanie ogromnych pieniędzy państwowych poza budżet, jak to zaprezentowano na konferencji, jest naruszeniem konstytucji. "Trzeba sobie jasno i twardo powiedzieć, to są pieniądze nas wszystkich, to z naszych danin składa się budżet państwa, dlatego jest bardzo ważne, aby budżet był transparentny, przejrzysty i prawdziwy" - mówił Grodzki.

"Największy zarzut jaki mam do tej ustawy, która została uchwalona przez Sejm, a przedstawiona przez rząd to jest brak przejrzystości, brak czytelności wydatków" - powiedział na konferencji prasowej szef senackiej komisji budżetu i finansów Kazimierz Kleina (KO).

Sławomir Dudek zapowiedział, że Rada Gospodarcza przy marszałku Senatu "wkrótce przedstawi apel do rządzących, aby przywrócić przejrzystość finansów publicznych". "Obywatele mają prawo wiedzieć, jak są pobierane od nich podatki i na co są wydawane" - mówił.

Po przyjęciu w Sejmie budżetu na 2023 r. rzecznik rządu Piotr Müller mówił, że porównanie budżetów na lata 2015 i 2023 pokazuje "gigantyczną różnicę". "Uszczelniliśmy system podatkowy, prowadziliśmy dobrą politykę rozwojową i budżet państwa z nieco ponad 280 mld zł wzrósł do ponad 600 mld zł. To efekt prac rządu, dzięki temu są możliwe programy społeczne" - powiedział. Rzecznik PiS Rafał Bochenek zwrócił uwagę na "znaczący wzrost jeżeli chodzi o nakłady na służbę zdrowia - ponad 100 procent więcej niż za czasów PO". Jak dodał, wydatki na obronność zaplanowano na poziomie 3 proc. PKB.