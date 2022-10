T.Grodzki: w Senacie sprzeciwiamy się wszelkim próbom łamania konstytucji

W Senacie sprzeciwiamy się w ramach konstytucyjnych uprawnień wszelkim próbom łamania konstytucji, zwłaszcza, że mamy nieodparte wrażenie, że są one podejmowane nie z przysłowiowej głupoty, tylko z intencji - powiedział w poniedziałek marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Dodał, że refleksja nad stanem konstytucji jest szczególnie istotna na rok przed wyborami.

Grodzki otworzył w poniedziałek w Senacie konferencję "Konstytucjonalizm III Rzeczypospolitej. 25-lecie Konstytucji RP i 30-lecie Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego" z udziałem prawników, ekspertów i polityków. Marszałek powiedział, że Senat bywa nazywany "ostatnią wyspą demokracji w Polsce" w sytuacji, gdy widoczne jest "jawne łamanie konstytucji i traktowanie jej w sposób co najmniej instrumentalny, żeby nie powiedzieć gorzej". Podkreślał, że temat konferencji jest obecnie niezwykle ważny.

Grodzki stwierdził, że konstytucja z 1997 r. "dość jednoznacznie" określiła ustrój Polski jako demokratycznego państwa opartego o rządy prawa, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Jak wskazywał, jest to ujęcie w syntetycznej formie trzech podstaw funkcjonowania Polski, w którym po pierwsze przedstawiciele władzy publicznej uzyskują mandat do jej sprawowania w wyniku demokratycznych wyborów, a po drugie reprezentowane przez przedstawicieli narodu władze publiczne działają na podstawie i w granicach prawa.

Po trzecie - zaznaczył Grodzki - konstytucja zakłada, że demokratyczne władze dążą do zachowania równowagi w stosunkach społecznych i przeciwdziałają kreowaniu nieusprawiedliwionych, niepopartych obiektywnymi wymogami i kryteriami przywilejów dla wybranych grup obywateli.

"Chciałoby się skomentować, co się dzieje z tymi trzema fundamentami, ale to, jak mniemam, będzie między innymi przedmiotem debat na tej konferencji. Chciałem państwa zapewnić, że w Senacie RP X kadencji traktujemy konstytucję tak, jak należy ją traktować: z należytym szacunkiem, poważnie i sprzeciwiamy się w ramach konstytucyjnych uprawnień Senatu wszelkim próbom jej łamania, zwłaszcza że mamy nieodparte wrażenie, że te próby są podejmowane nie z przysłowiowej głupoty, tylko z intencji, co jest niezwykle szkodliwe dla Polski, dla polskiej racji stanu" - powiedział marszałek Senatu.

Dodał, że "nie powinniśmy ustawać w refleksji nad prawem i stanem naszej konstytucji". "Chociaż wydaje się, że dzisiaj ta refleksja - na rok przed wyborami - jest szczególnie istotna i ważniejsza, i potrzebniejsza niż kiedykolwiek wcześniej" - powiedział Grodzki.