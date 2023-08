T. Lenz (KO): nie zamierzam jako senator rezygnować ze swoich pomysłów

Nie zamierzam jako senator rezygnować ze swoich pomysłów - powiedział w poniedziałek PAP poseł Tomasz Lenz, który po raz pierwszy od 2005 r. nie znalazł się na liście PO do Sejmu. W jego ocenie teraz jest czas "kolejnego pokolenia polityków, które chce wyrażać swoje opinie".

Lenz jest posłem PO od 2005 r. W tym roku nie wystartuje jednak do Sejmu, ale będzie kandydatem do Senatu, zaakceptowanym przez pakt senacki. To pokłosie m.in. jego wypowiedzi z ubiegłego roku. Poseł KO w lipcu 2022 r. w TVP Info, wypowiadając się na temat inflacji, powiedział: "Zastanówmy się, czy okresowo nie ograniczyć wypływ pieniądza na rynek". "Czyli może jednak zawiesić +czternastkę+, +piętnastkę+" - dodał. "Jeżeli obiecujemy +czternastkę+, +piętnastkę+, ludzie te pieniądze otrzymują, biegną do sklepu, te pieniądze wydają i znowu nakręcają inflację" - mówił poseł.

Lider PO Donald Tusk pytany wówczas o tę wypowiedź stwierdził, że jest ona co najmniej niefortunna. "Nie oddaje stanowiska Platformy" - podkreślił.

Jak dodał, PO głosowała za 14. emeryturami w Sejmie. "Gwarantuję, jeśli wygramy wybory, nie tylko utrzymane będą 500 plus, +trzynastka+, +czternastka+, ale będą też bezpieczne, bo inflacja nie będzie zżerała ich wartości z miesiąca na miesiąc" - mówił. "To jest gwarancja i nikt tego postanowienia nie zmieni. Skoro poseł Tomasz Lenz tego nie akceptuje albo nie rozumie, to nie będzie się już wypowiadał w mediach w imieniu Platformy i w przyszłej kadencji nie będzie reprezentował Platformy w Sejmie" - oświadczył Tusk.

PAP zapytała w poniedziałek podczas konferencji KO inaugurującej kampanię tej formacji do Sejmu w regionie kujawsko-pomorskim o to, czy start do Senatu jest samodzielną decyzją doświadczonego parlamentarzysty, decyzją władz partii i jego odczucia związane z takim obrotem spraw.

Po chwili namysłu i ciszy Lenz powiedział, że "20 lat temu, gdy powstała PO zaangażował się w jej powstanie na terenie Torunia i regionu". Był to okres, w którym był jeszcze przedsiębiorcą. "Wtedy był to okres, gdy poszukiwało się ludzi, którzy w nowym okresie funkcjonowania demokracji i polskiej gospodarki są głosem pokolenia, które weszło w nowy system demokratyczny, a jednocześnie mają doświadczenie w polityce, bo ja jako student angażowałem się w kampanię Tadeusza Mazowieckiego" - mówił Lenz.

Ocenił, że ostatnie 20 lat było dla niego okresem intensywnej pracy dla regionu. "Przychodzi taki okres, gdy mamy kolejne pokolenie polityków, które chce wyrażać opinie, pokolenie wchodzące w życie społeczne. Propozycja startu do Senatu jest dla mnie kontynuacją pracy na rzecz Torunia i rzecz regionu - tylko w Izbie Wyższej, która zajmuje się pracami Sejmu w takim trybie kontrolnym. (...) Senator ma jednak możliwość proponowania swoich ustaw, pomysłów. Nie zamierzam zrezygnować z pracy, ze swoich pomysłów, które mam przygotowane - mając większość w Sejmie, bo te ostatnie osiem lat powodowało, że nie mieliśmy możliwości realizacji swoich pomysłów. Było to dość frustrujące" - powiedział Lenz.

Dodał, że startuje do Senatu z satysfakcją, iż przez 20 lat w Sejmie zrobił bardzo dużo dla regionu. "Chcę zrobić jeszcze więcej jako senator" - zadeklarował.

Jedynką listy KO w okręgu toruńskim będzie poseł Arkadiusz Myrcha. W 2019 r. Lenz zdobył w wyborach do Sejmu ponad 26 tys. głosów, a Myrcha blisko 32,5 tys.