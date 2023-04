T. Poręba: Janina Ochojska mówi językiem rosyjskiej propagandy

Janina Ochojska od dłuższego czasu mówi językiem rosyjskiej propagandy; to wbrew strategicznym interesom Polski - mówił w piątek europoseł PiS Tomasz Poręba odnosząc się do wypowiedzi Ochojskiej, która stwierdziła, że mur na polsko-białoruskiej granicy powinien być rozebrany.

Założycielka PAH i europarlamentarzystka Koalicji Europejskiej Janina Ochojska stwierdziła w piątek w Radiu Zet, że "mur na polsko-białoruskiej granicy powinien być rozebrany". "W Europie jest 1800 kilometrów murów. My budujemy kolejny. Ma być mur na granicy Turcja, Grecja i Bułgaria. Te mury znów trzeba będzie burzyć. Przez te mury cierpią ludzie" - podkreśliła. Zgodziła się też ze stwierdzeniem, że ludzie na granicy umierają z winy PiS i rządzący powinni siedzieć za to, jak traktują migrantów.

O komentarz do słów Ochojskiej zostali poproszeni na piątkowej konferencji prasowej rzecznik PiS Rafał Bochenek i europoseł oraz szef sztabu PiS Tomasz Poręba.

"Niestety od dłuższego czasu pani europoseł Ochojska mówi językiem rosyjskiej propagandy. Jest to wbrew strategicznym interesom Polski. Jest to coś karygodnego i nie do zaakceptowania" - powiedział Poręba.

"Z całą pewnością mur na granicy będzie i jako Prawo i Sprawiedliwość na pewno będziemy dbali, aby wschodnia granica na wysokości Białorusi była dobrze zabezpieczona, bo to jest w interesie polskich obywateli, zwłaszcza tych, którzy mieszkają na ścianie wschodniej i naprawdę obawiali się tych tysięcy migrantów ściąganych przez Łukaszenkę i Putina na naszą wschodnią granicę" - dodał Bochenek.

Przypomniał też, że kiedy mur miał być budowany, najpierw był przez opozycję kontestowany, a potem lider PO Donald Tusk mówił, że mur nie powstanie. "To pokazuje, jak bardzo opozycja polska nie ma kierunku politycznego i jak miota się pomiędzy swoimi zapowiedziami, odbija się od ściany do ściany, nie ma jednoznacznego stanowiska" - przekonywał rzecznik PiS.

Dodał, że biorąc pod uwagę to, co dzieje się teraz w Parlamencie Europejskim będzie sprowadzało się do tego, że Polacy zostaną oszukani i "istnieje ryzyko, że zapora na naszej wschodniej granicy zostanie zdemontowana, co zagraża bezpieczeństwu polskich obywateli".

To nie pierwsza w ostatnim czasie wypowiedź Ochojskiej na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W marcu w radiu TOK FM założycielka PAH sugerowała, że polscy leśnicy mogli pomagać usuwać z lasów przy granicy ciała zmarłych migrantów oraz, że mogą być one zakopane "w jakimś zbiorowym grobie".

Komentując wypowiedź Ochojskiej dla TOK FM szef klubu Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczący PO Borys Budka, stwierdził, że "nie podziela zdania Ochojskiej". "Doceniam całą jej działalność społeczną, natomiast takie słowa nie powinny paść" - oświadczył. "Przypomnę jednocześnie, że w tych Lasach Państwowych zatrudniani są ludzie Zbigniewa Ziobry, jak chociażby znany hejter ze Szczecina, jeden z tamtejszych radnych" - dodał.