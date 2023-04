T.Poręba: jeśli PO wygrałaby wybory, odebrałaby ludziom wolność decydowania o tym, jak żyć

Jeśli PO, nie daj Boże, wygrałaby wybory, odebrałaby ludziom wolność i to w sposób dramatyczny; PO i PSL głosują w PE przeciwko waszym możliwościom przemieszczania się, decydowania o tym, co chcecie jeść, jak żyć, jak się ubierać - powiedział w piątek europoseł PiS Tomasz Poręba.

"W ostatnim tygodniu podczas sesji w Strasburgu mieliśmy głosowanie nad pakietem +Fit for 55+. (...) Platforma, PSL, opozycja w PE głosowała przeciwko taniemu lataniu, bo po zniesieniu bezpłatnych uprawnień do emisji w lotnictwie loty będą po prostu dużo droższe dla wszystkich" - mówił Poręba podczas piątkowej konferencji prasowej w Sejmie.

Jak stwierdził, "oprócz taniego latania będzie koniec dostępnego transportu, dlatego że użytkownicy samochodów spalinowych zapłacą nowe podatki, a ceny paliw będą rosły", a także "koniec przystępnego cenowo ogrzewania". "Dlaczego? Dlatego, że w roku 2030 gospodarstwa domowe zapłacą dodatkowe 2 mld euro za uprawnienia do emisji" - wskazał europoseł.

Według Poręby, grupa europosłów, reprezentujących w PE Platformę Obywatelską, PSL i Lewicę, którzy głosowali w PE za takimi rozwiązaniami, to "lista wstydu". "To lista osób, które głosowały przeciwko zdrowemu rozsądkowi, przeciwko Polakom, przeciwko państwu, przeciwko ludziom, którzy nie chcą, by im zabierać wolność. A ta wolność, niestety, rękami PO, jeżeli - nie daj Boże wygrałaby wybory - będzie odebrana i to w sposób dramatyczny" - oświadczył europoseł PiS.

"Platforma i PSL w PE głosuje przeciwko wam, przeciwko waszej perspektywie na życie, waszym możliwościom przemieszczania się, decydowania o tym, co chcecie państwo jeść, jak żyć, jak chcecie się ubierać. (...) Jeśli wygra PiS, na pewno nie dopuścimy do tego, by te utopijne, złe (..) rozwiązania weszły w życie" - zadeklarował polityk.