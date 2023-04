T.Poręba: prezes PiS w najbliższą sobotę odwiedzi Świętokrzyskie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w najbliższą sobotę spotka się z mieszkańcami woj. świętokrzyskiego - zapowiedział w środę europoseł, szef kampanii PiS Tomasz Poręba w programie "Tłit" wp.pl.

Na pytanie o włącznie się lidera PiS w kampanię, Poręba zwrócił uwagę, że Jarosław Kaczyński jest w trasie i że w najbliższą sobotę będzie w województwie świętokrzyskim, "na konferencji, konwencji PiS".

Jak dodał, "szef PiS musi być w kampanii". "Nie wyobrażam sobie (...) tej kampanii bez Jarosława Kaczyńskiego" - oświadczył Poręba.

Polityk był też pytany czy PiS w wyborach wystartuje wspólnie z Solidarną Polską.

"Uważam, powtarzam i będę to powtarzał do znudzenia - miejsce Solidarnej Polski jeśli chodzi o kolejną kampanię i wybory jest na listach szeroko rozumianej prawicy" - oświadczył europoseł.

Jak dodał, tylko zjednoczeni i funkcjonujący razem "mamy szansę wygrać te wybory". "Ludzie nie znoszą podziałów; ludzie nie wybaczą nam podziału, konfliktu na prawicy. Głęboko wierzę w rozsądek, roztropność wszystkich liderów Zjednoczonej Prawicy i że pójdziemy razem do tych wyborów" - mówił Poręba.

Zaznaczył, że w tej sprawie nadal toczą się rozmowy. "Mamy do wyborów sześć miesięcy i jestem przekonany, że te rozmowy doprowadzą do tego, że pójdziemy do tych wyborów razem" - podkreślił europoseł.