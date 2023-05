T. Poręba: w sobotę ruszamy z akcją pod hasłem "Trasa dotrzymanego słowa przez PiS"

W sobotę ruszamy z nową kampanijną akcją pod hasłem "Trasa dotrzymanego słowa przez Prawo i Sprawiedliwość" - poinformował w piątek europoseł PiS Tomasz Poręba. Zapowiedział, że PiS będzie budować "jeszcze mocniej swoją wiarygodność i skuteczność w dbaniu o polskie interesy i o polskie bezpieczeństwo".

"Ruszamy w najbliższych dniach. Już od jutra pan prezes (PiS) Jarosław Kaczyński będzie na Podlasiu z naszą nową kampanijną akcją pod hasłem +Trasa dotrzymanego słowa przez Prawo i Sprawiedliwość" - poinformował Poręba w piątek na konferencji prasowej.

Według niego akcja ta pokaże "hipokryzję, brak prawdomówności i sprawczości" ze strony szefa PO Donalda Tuska, "który te najważniejsze, strategiczne, jedne z najbardziej istotnych inwestycji czy przedsięwzięć w Polsce krytykował i zwyczajnie w nie nie wierzył".

Poręba podkreślił, że PiS zrealizowało zapowiedzi z ostatnich lat w wymiarze gospodarczym, w wymiarze strategicznych inwestycji. "Będziemy to Polakom przypominać, będziemy o tym Polakom mówić. Będziemy budować jeszcze mocniej tę swoją wiarygodność, sprawczość i skuteczność w dbaniu o polskie interesy i o polskie bezpieczeństwo" - zaznaczył europoseł PiS.

Podkreślił, że akcja - która rozpocznie się w sobotę konferencją na Podlasiu - będzie kontynuowana w kolejnych tygodniach w różnych miejscach Polski po to, by "pokazać tę naszą sprawczość, to dotrzymane słowo".