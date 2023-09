T. Rzymkowski: kwota, którą przeznaczymy na program Poznaj Polskę zwiększy się i przekroczy miliard złotych

Kwota, którą przeznaczymy na program Poznaj Polskę również z racji masowości zwiększy się i przekroczy miliard złotych; chcemy, aby skorzystało z niego ponad 5,5 mln uczniów - podkreślił w wywiadzie dla "Naszego Dziennika" wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.

Wiceszefa MEiN spytano w wywiadzie o czwarty element programu wyborczego PiS, czyli "Bon szkolny - Poznaj Polskę".

"Bon szkolny +Poznaj Polskę+ zakłada powszechność dwudniowych wycieczek po miejscach już wcześniej przez nas wyznaczonych w ramach programu Poznaj Polskę, który wprowadziliśmy w latach ubiegłych. Tamten program cieszył się wielkim zainteresowaniem dzieci i młodzieży w całej Polsce. W jego ramach pula środków była jednak ograniczona" - powiedział Rzymkowski.

W tej chwili - jak dodał - "planujemy masowość, ponieważ każda szkoła będzie miała prawo skorzystać z tego programu". "Każdy będzie miał możliwość poznania piękna polskiej kultury, dziedzictwa narodowego, polskiej historii i przeżycia niezwykłej lekcji języka polskiego, historii, geografii, przyrody w polskich muzeach, miejscach pamięci narodowej, świątyniach, pałacach, zamkach" - podkreślił wiceminister.

"Mówię o wszystkich miejscach, które wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyznaczyliśmy jako obowiązkowe punkty wizyt uczniów w ramach dotychczasowego programu Poznaj Polskę" - dodał.

Na pytanie, czy uważa, że to zaprocentuje w przyszłości Rzymkowski odparł: "Jak najbardziej". "Czy my sami nie chcemy po latach odwiedzić miejsc, które zwiedzaliśmy w latach szkolnych w ramach właśnie szkolnych wycieczek? Często wracamy do tych zabytków już jako opiekunowie i przewodnicy dzieci" - zaznaczył.

"Myślę, że program będzie atrakcyjny także ze względu na olbrzymią zmianę funkcjonowania muzeów, miejsc pamięci narodowej. W tej chwili te obiekty mają formę bardzo przystępną dla młodych ludzi. Wykorzystywane są w nich najnowsze technologie, łącznie z technologiami cyfrowymi. Dzięki temu wiedza jest przekazywana w żywy, dynamiczny sposób i łatwiej trafia do młodych ludzi niż wiedza z kart podręcznika, czy z opowieści nauczyciela" - powiedział Rzymkowski.

Według niego, jest to "o wiele mocniejszy bodziec, który dociera do ucznia, aby przekazać mu wiedzę historyczną". "W ten sposób pobudza się młodego człowieka, aby sięgnął do dodatkowych źródeł po to, aby swoje pasje odkrywał i rozwijał" - zaznaczył wiceszef MEiN.

Dopytywany, czy lista miejsc, które będzie można odwiedzić jest w ramach bonu już zamknięta, Rzymkowski odpowiedział, że "ta lista jest ustawicznie zmieniana". Dodał, że przy każdej edycji programu Poznaj Polskę lista była poszerzana.

"Poza tym zwiększa się też pula środków przeznaczonych na ten cel. W programie Poznaj Polskę szkoły mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł do wycieczki jednodniowej, 10 tys. zł do wycieczki dwudniowej i 15 tys. zł do wycieczki trzydniowej. Było to ok. 80 proc. kosztów. Teraz te zasady się zmienią. Dofinansowanie będzie wynosiło co najmniej 80 proc. a nawet sięgnie 100 proc. Kwota, którą przeznaczymy na program również z racji masowości zwiększy się i przekroczy miliard złotych. Przypomnę, że chcemy, aby skorzystało z niego ponad 5,5 mln uczniów" - podkreślił Rzymkowski.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie