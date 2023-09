T. Siemoniak (KO): pakt senacki doskonale się sprawdza

Poseł Tomasz Siemoniak, który otwiera opolską listę KO w wyborach do Sejmu, podkreślił że pakt senacki sprawdził się w ciągu ostatnich czterech lat i w nadchodzących wyborach może powtórzyć swój sukces.

W piątek Tomasz Siemoniak przedstawił w Opolu kandydatów paktu senackiego w województwie opolskim: Piotra Woźniaka (Lewica), Tadeusza Jarmuziewicza (KO) i Beniamina Godylę (KO).

"Opozycja demokratyczna się dogadała i wystawia wspólnych kandydatów. Myślę, że przez ostatnie cztery lata przekonaliśmy się jak ważne jest to, że opozycja demokratyczna ma większość w Senacie. Ta izba chroniła demokrację i procedury. Ostatni miesiąc był czasem bardzo owocnym. Opozycja demokratyczna współpracuje i ma do siebie zaufanie" - powiedział Siemoniak.

Zdaniem Piotra Woźniaka, formuła współpracy ugrupowań będących obecnie w opozycji, sprawdziła się także w przeszłości i ma realne szanse na powtórzenie tego sukcesu w nadchodzących wyborach.

"Wiemy, że formacje reprezentowane w pakcie senackim wprowadzały Polskę do Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że nam się uda. Nie mam wątpliwości, że stojący tu kandydaci będą tworzyć większość rządową. Wiem, że Pakt Senacki sprawdzi się ponownie" - powiedział Woźniak.

Obecnych na konferencji polityków opozycyjnych zapytano o powód, dla którego marszałek Senatu Tomasz Grodzki tak rzadko korzysta z prawa do wygłaszania orędzia i do tej pory nie wyraził swojego stanowiska w tej formie na temat głośnej sprawy z udzielaniem wiz wjazdowych do Polski obywatelom niektórych państw Azji i Afryki.

Odpowiedzi udzielił obecny na spotkaniu senator Michała Ujazdowski (PSL).

"To jest uprawnienie trzeciej osoby w państwie, które może być używane często, ale nie może być używane za często. Jest stare powiedzenie: +nadmierna ilość roztrwania autorytet+. Będzie orędzie marszałka Grodzkiego, ale jestem głęboko przekonany, że korzysta z tego uprawnienia odpowiedzialnie wobec obywateli" - powiedział Ujazdowski.