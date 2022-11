T. Siemoniak: ogłaszanie na konferencji budowy zapory na granicy - działanie polityczno-propagandowe

Ogłaszanie na konferencji prasowej budowy zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim to polityczno-propagandowe działanie - ocenił wiceszef PO Tomasz Siemoniak. Według niego, rząd, a w szczególności szef MON Mariusz Błaszczak "ma ogromną potrzebę, żeby były flagi, mównica, zanim się cokolwiek zdarzy".

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował w środę, że podjął decyzję o budowie tymczasowej zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim; Błaszczak powiedział, że będzie to zapora o wysokości 2,5 metra i szerokości 3 metrów. Jak zaznaczył, będą też prowadzone prace związane z założeniem urządzeń, które pozwolą na elektroniczny dozór granicy. Jak mówił wicepremier, decyzje mają związek z uruchomieniem lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki północnej do Kaliningradu.

Siemoniak pytany o to w czwartek w TVN24 powiedział, że granice powinny być bezpieczne i trzeba podejmować różne kroki, żeby tak było. "Natomiast ja odczułem tutaj jakiś ogromny dysonans. Wiem, co może i o czym decyduje minister obrony, więc to nie jest w gestii ministra obrony (ogłaszanie takich decyzji), tam powinien być minister spraw wewnętrznych i administracji i Straż Graniczna. Jutro minister kultury zacznie budować zaporę gdzieś pod teatrem? Jakiś ład w państwie musi być" - podkreślił polityk PO.

"Ja to odbieram, jako takie działanie polityczno-propagandowe, bo tutaj wystarczyłby rzecznik komendanta Straży Granicznej. Wolałbym, żeby w takich sprawach było to (ogłoszone) po zbudowaniu (zapory), ale niestety ten rząd, a minister Błaszczak w szczególności ma ogromną potrzebę tego, że były flagi, mównica, zanim się cokolwiek zdarzy" - podkreślił Siemoniak.

"Tak naprawdę żołnierze położyli trzy rzędy drutu kolczastego. Widzieliśmy to wszyscy w telewizorze, po co konferencja prasowa ministra?" - pytał poseł KO.

Według niego, "to nie jest tak, że minister obrony narodowej decyduje o rzędzie drutu przy granicy". "Więc wydaje mi się, że to było podszyte taką propagandą. I ja bym wolał, żeby w takich sprawach było tak, że najpierw się coś robi i buduje, a potem po kilku dniach się to potwierdza" - podkreślił Siemoniak.

Tymczasem - jak dodał - "wszystko się skupia na konferencji prasowej, na takim budowaniu wizerunku". "Trochę zepsuł Błaszczak kolegom sprawy atomowe, bo nagle zaczęto wczoraj mówić o tych zasiekach" - zauważył poseł PO.

Na pytanie, czy z perspektywy czasu uważa, że mur na granicy z Białorusią miał sens, Siemoniak odparł, że według niego "wszystkie działania, które uszczelniają polską granicę mają sens". "Natomiast protestuję przeciwko takiemu upolitycznianiu wszystkiego, że muszą ministrowie ogłaszać rzeczy, które są sprawami technicznymi i które wynikają - znam się na wielu rzeczach, ale nie wiem, czy potrzebny jest mur, drut, czy kamery na granicy - wolałbym, żeby robiła to Straż Graniczna i fachowcy" - powiedział były szef MON.