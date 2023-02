T. Siemoniak (PO): dużo łatwiej wyobrazić sobie współpracę w rządzie, niż jedną listę

Dużo łatwiej wyobrazić sobie współpracę w rządzie, niż jedną listę – ocenił we wtorek wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Jakiś etap się w tym momencie zamyka; nie znaczy to, że na zawsze – dodał.

Siemoniak we wtorek w Radiu Wrocław został zapytany, czy definitywnie nie ma już szans na wspólną listę opozycji i na tym etapie nie ma sensu w ogóle tego wątku poruszać.

"Z jednej strony oczywiście tak, bo obywatele nie oczekują tego, żeby ciągnęła się taka dyskusja w gruncie rzeczy dotycząca pewnej techniki polityki, a nie istoty spraw, więc w tym sensie we wszystkich partiach opozycyjnych dojrzało takie poczucie: idźmy do przodu, pracujmy nad programami i jeździmy w teren" - powiedział wiceszef Platformy.

Wskazał, że taki plan intensywnych wyjazdów po Polsce został zaprezentowany w poniedziałek na posiedzeniu klubu parlamentarnego KO.

Dodał, że jest jednak "silny argument premii za pójście razem". "Premii za to, że nie będzie wewnętrznej konkurencji i że powstałaby wspólna lista. Więc ja uważam, że do momentu rejestracji list ten temat będzie wracał. Natomiast rzeczywiście wszyscy są zmęczeni taką dyskusją i myślę, że jakiś etap się w tym momencie zamyka. Nie znaczy to, że na zawsze, bo jest powiedzenie w polityce: nigdy się nie mówi nigdy" - mówił Siemoniak.

Wiceszef PO pytany, dlaczego w takim razie liderzy poszczególnych ugrupowań - skoro nie chcą wspólnej listy - nie widzą problemu w tym, żeby wspólnie rządzić. W jego ocenie, "trzeba zrozumieć, jak patrzy się w poszczególnych partiach". "Dla partii, w której się działa, a której jest się liderem, to w szczególności ważna jest jej pozycja, tożsamość, tradycja, jak w przypadku Polskiego Stronnictwa Ludowego, blisko 130 lat tradycji. Z drugiej strony Szymon Hołownia kilka lat, więc to nie jest takie proste" - stwierdził.

Według niego, "dużo łatwiej wyobrazić sobie współpracę w rządzie, koalicję po prostu, niż jedną listę". "Bo jedna lista jednak zakłada inny poziom współpracy i takiego współdziałania, niż funkcjonowanie w jednym rządzie" - wskazał Siemoniak dodając, że w Polsce istniało wiele rządów koalicyjnych i "partie sobie świetnie dawały radę".

"Z drugiej strony zobaczmy, jakie konwulsje przeżywa Zjednoczona Prawica, no ale doprowadziła dwa razy do jednej listy. Konwulsje konfliktu partii Ziobry z partią Kaczyńskiego. Natomiast źródło tych konfliktów też tkwi w tym, że idą z jednej listy. Muszą ze sobą rywalizować i często ta rywalizacja na jednej liście jest ostrzejsza niż między innymi partiami, różnymi listami" - ocenił.

Siemoniak pytany, czy brany pod uwagę jest powrót do projektu gabinetów cieni, przypomniał, że w zeszłej kadencji, pod przewodnictwem Grzegorza Schetyny, taki gabinet działał. "On bardzo dobrze pracował, bo dawał nam w klubie parlamentarnym pełen obraz tego, co robi rząd. Natomiast w tej kadencji nie skorzystaliśmy z takiej ścieżki, raczej stawiając na zespoły programowe w różnych obszarach. A teraz, gdy już jest tak blisko do wyborów i gdy wyciągnęliśmy rękę do tego, żeby była wspólna lista, to by było takim działaniem niepomagającym, gdyby teraz zaczęli się wszyscy zastanawiać: kto, gdzie, jak. (…) Więc gabinet cieni nie teraz. Prawdziwy gabinet rządowy po wyborach, absolutnie tak. Do tego będziemy gotowi" - zapewnił.

Dodał, że w opozycji "jest kilkadziesiąt osób absolutnie przygotowanych do objęcia różnych stanowisk". "Na co dzień to udowadniają swoimi wypowiedziami, różnymi przedsięwzięciami merytorycznymi, konferencjami i debatami. Tak, że sądzę, iż tutaj kto się interesuje jakąś dziedziną, ten wie, kogo słuchać. Myślę, że tu raczej opozycja ma problem bogactwa, albo raczej jest to atut, bo jest bardzo wiele osób świetnie przygotowanych do różnych funkcji" - ocenił wiceszef PO.