T. Siemoniak po głosowaniu w sprawie Błaszczaka: minister nie ma nic na swoją obronę, to atakuje opozycję

Gdy się nie ma nic na swoją obronę, pozostaje stara śpiewka, że opozycja prowadzi wojnę hybrydową - podkreślił Tomasz Siemoniak (KO) po głosowaniu nad odwołaniem szefa MON Mariusza Błaszczaka. Wniosek o wotum nieufności wobec ministra obrony to wyjątkowa bezczelność - replikował Przemysław Czarnek (PiS).

Sejm odrzucił w piątek wniosek o wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, który został złożony przez kluby KO i Lewicy. Za odwołaniem ministra Błaszczaka głosowało 217 posłów; 235 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Tomasz Siemoniak (KO), który przedstawiał w Sejmie wniosek o odwołanie szefa MON, był pytany po głosowaniu o komentarz do słów Mariusza Błaszczaka, że opozycja składając wniosek działa rękę w rękę z Władimirem Putinem.

Według posła KO, "to skandaliczne słowa ministra Błaszczaka". "Gdy się nie ma nic na swoją obronę w sprawie rosyjskiej rakiety, w sprawie zaniechań, braku wiedzy, zwalenia odpowiedzialności na mundurowych, to pozostaje stara śpiewka, że opozycja prowadzi wojnę hybrydową" - dodał.

"Myślę, że te słowa były bardzo nie na miejscu i tylko tyle ministrowi Błaszczakowi pozostało. Szkoda, że nie odpowiedział na żaden faktyczny zarzut, który padał ze strony opozycji. Szkoda, że nie wyjaśnił, dlaczego albo nie wiedział o rosyjskiej rakiecie, co go dyskwalifikuje, albo dlaczego jak wiedział, nie powiedział" - dodał były szef MON.

"Co to za minister obrony, który nie wie, że rosyjska rakieta przeleciała i spadła na środku Polski. Tu nie ma żadnego usprawiedliwienia" - oświadczył Siemoniak.

Swojego zwierzchnika w rozmowie z dziennikarzami bronił wiceminister obrony Marcin Ociepa. Jak podkreślił, szef MON wyjaśniał kulisy sprawy rakiety - zlecił kontrolę, a następnie pod dwóch dniach przedstawił jej wyniki.

Pytany, dlaczego skoro winni, tak jak mówił po tej kontroli Błaszczak, byli wojskowi, nie wyciągnięto konsekwencji, Ociepa powiedział, że "wbrew temu co się sugeruje, nie było wniosku o dymisję generała Piotrowskiego". "Skoro nie ma wniosku o dymisję, to nie ma dymisji. Generał Piotrowski pełni obowiązki dowódcy operacyjnego sił zbrojnych i nikomu podważanie jego statusu nie jest potrzebne" - zaznaczył wiceminister.

"My w resorcie obrony nie podejmujemy decyzji w trybie politycznym, że jak jest jakiś błąd, to jest od razu odpowiedzialność polityczna i dymisja" - podkreślił Ociepa.

"Obrona państwa polskiego nie zależy od państwa pytań, od nastrojów opinii publicznej, od krzyków i pohukiwania opozycji, tylko od chłodnej analizy interesu narodowego. Skoro nie ma dymisji, widocznie nie było takiej decyzji. Błąd nie zawsze jest takiej rangi, by musiał się kończyć dymisją" - dodał wiceszef MON.

O wotum nieufności dla Mariusza Błaszczaka był także pytany minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

"To wyjątkowa bezczelność, wniosek o wotum nieufności dla ministra, który zrobił ogromnie wiele dla poprawy bezpieczeństwa państwa polskiego. Armia polska dzisiaj i to co było za pana Siemoniaka to przepaść na korzyść naszego bezpieczeństwa" - powiedział Czarnek. "Pochodzę ze wschodu, z Lublina i wiem, jak były likwidowane jednostki wojskowe na wschodzie Polski" - dodał minister.