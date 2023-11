T. Siemoniak (PO): Władysław Kosiniak-Kamysz jako lider polityczny może być ministrem każdego resortu

Władysław Kosiniak-Kamysz jest liderem politycznym, który może być ministrem każdego resortu, bardzo wysoko go cenię - powiedział w czwartek w TVN24 były szef MON Tomasz Siemoniak (PO) pytany, czy prezes PSL może zostać ministrem obrony narodowej.

Siemoniak podkreślił, że rozmowy koalicyjne trwają, a o ich wynikach pierwszy poinformuje Donald Tusk po uzgodnieniach z liderami koalicyjnych ugrupowań. Zapytany, czy zostanie ministrem obrony narodowej, odparł: "tego nie wiadomo, toczą się rozmowy (...), niczego nie wykluczam".

Wiceprzewodniczący PO odniósł się też do spekulacji, że prezes PSL może zostać szefem MON w nowym rządzie. "Władysław Kosiniak-Kamysz jest liderem politycznym i taki lider polityczny może być ministrem każdego resortu, bo ma do tego odpowiedni format. Bardzo wysoko go cenię. Uważam go za wybitnego polityka, przyzwoitego człowieka" - powiedział.

Dodał, że tego typu spekulacje personalne bardzo często są dalekie od rzeczywistości.

Pytany co z kontraktami zbrojnymi podpisanymi przez szefa MON Mariusza Błaszczaka, Siemoniak odpowiedział, że są podpisane i Polska powinna dotrzymywać słowa.

W piątek mają być kontynuowane rozmowy ws. umowy koalicyjnej między KO, Lewicą, Polską 2050 i PSL.

W wyborach do Sejmu PiS zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.