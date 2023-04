T.Siemoniak: prezydenci Zełenski i Duda pokazali jedność, którą mamy w rozmaitych sprawach

Myślę, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski razem z prezydentem Andrzejem Dudą, pierwszymi damami pokazali tę jedność, którą mamy w rozmaitych sprawach - ocenił w czwartek w Polsat News wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak odnosząc się do wizyty ukraińskiej pary prezydenckiej w Polsce.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Prezydent Wołodymyr Zełenski wraz z małżonką Ołeną Zełenską złożyli w środę oficjalną wizytę w Polsce, pierwszą od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Zełenski spotkał się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałek Sejmu Elżbietą Witek i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim; wziął też udział w Polsko-Ukraińskim Forum Gospodarczym. Prezydenci Polski i Ukrainy wygłosili też przemówienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie

Tomasz Siemoniak w Polsat News został poproszony o ocenę wystąpień prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. "Wrażenie jak najlepsze, dwa bardzo dobre wystąpienia" - podkreślił polityk.

"(Prezydent Duda) Mówił dobrze i to wszystko co musiało paść w tym przemówieniu to padło. Dobrze bardzo przyjąłem to, że pokazuje jedność polskiej klasy politycznej wokół wsparcia Ukrainy. To jest bardzo ważna rzecz. Dobrze, że prezydent to podkreślił. Myślę, że pamiętał też ostatnie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie to było jedną z konkluzji" - zaznaczył polityk PO.

Wskazał, że wszyscy bardzo czekali na wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. "Usłyszałem to, co chciałem usłyszeć, co było potrzebne i ważne" - powiedział.

"To wielkie podziękowanie dla Polski. On bywał w Polsce przez Rzeszów, latał w różne miejsca. Natomiast trzeba było taką mocną pieczęć tej przyjaźni i podziękowania zrobić właśnie w Warszawie. Myślę, że zdawał sobie z tego sprawę, że to trwa rok, że nieuniknione jest już pewne zmęczenie i oczekiwanie, co będzie dalej i że trzeba Polakom powiedzieć dziękuję. Fragmenty polskie też były w tym wystąpieniu pokazujące jak wiele nas łączy" - zaznaczył wiceszef PO.

"Myślę, że razem z prezydentem Dudą, pierwszymi damami pokazali tę jedność, którą mamy w rozmaitych sprawach" - dodał Tomasz Siemoniak.