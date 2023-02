T.Siemoniak: RBN to dobre miejsce, by konsultować z opozycją ważne dla kraju sprawy

Sprawy bezpieczeństwa, obronności należy trzymać jak najdalej od bieżącej walki partyjnej, piątkowe posiedzenie RBN będzie dobrym miejscem, by konsultować ważne dla kraju sprawy, budować porozumienie – powiedział w czwartek w Poznaniu wiceszef PO, poseł KO Tomasz Siemoniak.

Polityk poinformował podczas konferencji prasowej, że decyzją władz klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej to on będzie brał udział w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

"Rolą polityków różnych opcji jest robić wszystko, żeby Polska była jak najbardziej bezpieczna, żeby sprawy bezpieczeństwa, obronności trzymać jak najdalej od bieżącej walki partyjnej. Przykład wizyty prezydenta Bidena jest tu budujący - na tym wydarzeniu był i Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Jestem głęboko przekonany, że mimo ogromnej polaryzacji i napięć, mimo brutalności, walki politycznej - nasilającej się, bo wybory się zbliżają, w sprawach najważniejszych musimy się porozumiewać" - powiedział.

Wśród kluczowych spraw, które powinny być wyjęte z bieżącej polityki Siemoniak wymienił bezpieczeństwo Polski, sojusz z USA i innymi sojusznikami z NATO, sprawę modernizacji wojska i wsparcie dla Ukrainy.

"Nie mamy wątpliwości co do tego, że Ukraina bohatersko, dzielnie walczy też za naszą wolność i za naszą przyszłość. Przed nami, przed Ukrainą ciężkie, trudne miesiące. Odebrałem wystąpienie prezydenta Bidena jako przygotowanie do tego, że mamy do czynienia z konfrontacją, która trwać będzie długo, będzie wymagała wiele wysiłku od całego Zachodu i że z trybu reakcji, doraźnego działania musimy przejść do bardziej długofalowego planowania" - powiedział.

Wyraził nadzieję, że na piątkowym posiedzeniu RBN będzie "miał okazję usłyszeć, jakie ustalenia, jakie kierunki wynikają z rozmów prezydenta Andrzeja Dudy, też ze środowego spotkania Bukareszteńskiej Dziewiątki - przywódców państw wschodniej flanki NATO.

Tomasz Siemoniak podkreślił, że opozycja od zawsze deklaruje wolę współpracy w ważnych dla Polski sprawach.

"Staramy się taki kurs trzymać od dawna, jesteśmy gotowi do współpracy. Rządzący, czego nie rozumiem po 24 lutego, starają się bardzo te sprawy upartyjniać, atakować. Nie ma do tego powodu. W tych fundamentalnych sprawach jest zgoda. Warto, żeby różne kwestie rozstrzygać w duchu zgody i dyskusji. Jeśli kupujemy za setki miliardów złotych sprzęt wojskowy na dziesiątki lat rozsądne jest, żeby rozmawiać z dzisiejszą opozycją. Ta opozycja wierzymy w to głęboko, szybko będzie rządziła" - powiedział.

Podkreślił, że gdy był szefem MON rozmawiał z opozycją. "Nie chodzi o to, żeby się zawsze zgadzać, ale starałem się wcześniej informować, konsultować polityków PiS zajmujących się obronnością - po to żeby budować elementy dialogu" - powiedział Siemoniak.

Wyraził nadzieję, że mimo zbliżającej się kampanii wyborczej uda się jak najwięcej kluczowych spraw wyjmować z bieżącej walki politycznej. Zaznaczył, że duża w tym rola prezydenta Dudy.

"Na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego nie ma mediów, nie ma powodów by uprawiać politykę. To jest bardzo dobre gremium do tego, żeby budować porozumienie, informować o pewnych rzeczach wcześniej czy poznawać fakty, które niekoniecznie są znane publicznie" - zaznaczył.

Poseł Rafał Grupiński powiedział podczas konferencji, że 10 i 11 marca politycy KO odwiedzą Wielkopolskę. 10 marca planowane jest spotkanie z Donaldem Tuskiem w Rokietnicy w powiecie poznańskim.

Prezydent zwołał na piątek, 24 lutego, posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zostaną na nim omówione bieżące wnioski dla bezpieczeństwa państwa związane z rosyjską inwazją na Ukrainę, także w kontekście konsultacji prezydentów Polski i USA. 24 lutego minie rok od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę.

Rad Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szef MON, szef MSWiA, szef MSZ, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny lub poselski (lub przewodniczący tych klubów), szef kancelarii prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, określając jednocześnie ich tematykę.