T. Szatkowski: Przyszłe pokolenia zdecydują, czy wizyta Joe Bidena była historyczna

Wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce wiąże się z bardzo ważnym sygnałem i symbolem, ale to przyszłe pokolenia zdecydują czy to pierwsza jego wizyta, czy też druga była tą historyczną - powiedział stały przedstawiciel Polski w NATO Tomasz Szatkowski.

W środę prezydent USA Joe Biden zakończył wizytę w Polsce; we wtorek spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, wygłosił też przemówienie do narodu polskiego, a w środę wziął udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO: Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier.

Szatkowski pytany w Polsat News, czy jego zdaniem wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce przejdzie do historii, odparł, że to była bardzo ważna wizyta i trzeba pamiętać o tym, że jest to kolejna wizyta amerykańskiego przywódcy w naszym kraju w ciągu roku. "Ta wizyta wiąże się z bardzo ważnym sygnałem i jest bardzo ważnym symbolem, ale to przyszłe pokolenia ocenią, czy to ta pierwsza wizyta (w marcu 2022 r.) była historyczna, czy też ta druga" - stwierdził ambasador.

Na uwagę, że prezydent Biden nie powiedział podczas wizyty nic na temat zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce ani też przeniesienia do naszego kraju sprzętu wojskowego i na pytanie czy Polacy powinni czuć się tym zawiedzeni, Szatkowski ocenił, że nie.

"Bo pamiętajmy w jakich proporcjach operujemy, jaki jest punkt odniesienia naszych oczekiwań" - mówił. Zauważył, że wcześniej amerykańskich żołnierzy w Polsce było kilkuset, a obecnie jest ich 10-11 tys. Jak zaznaczył, to nawet nie ta liczba decyduje o wadze tej obecności, ale zdolności, jakie ze sobą przynoszą żołnierze amerykańscy. Podkreślił, że od niedawna w Polsce stacjonuje najważniejsze dowództwo taktyczne armii Stanów Zjednoczonych w Europie.

"Ukończone są też magazyny ciężkiego sprzętu wojsk lądowych, czyli armii Stanów Zjednoczonych. Co roku w zakresie tej obecności amerykańskiej przekraczaliśmy pewne nowe progi jakościowe i ilościowe. Także kolejne oczekiwania byłyby tutaj trudne do spełnienia" - zaznaczył.

Pytany czy nie jest łatwiej przewieźć do Polski sprzęt bojowy niż samych żołnierzy i dlaczego te magazyny stoją puste, Szatkowski zaznaczył, że są one "na ukończeniu". "Wkrótce, jestem przekonany, że zapełnią się ciężkim sprzętem amerykańskim. O tym rozmawiał między innymi z prezydentem Joe Bidenem pan prezydent Andrzej Duda. Jestem przekonany, że ten proces wkrótce się zakończy. To jest inwestycja, która była finansowana przez rząd amerykański, z funduszy inwestycyjnych NATO, a także z polskiego budżetu. Jestem przekonany, że miała ona miejsce nie na próżno i wkrótce te magazyny zostaną zapełnione" - powiedział Szatkowski.

Jak zaznaczył, także "kolejne zebranie B9 w Warszawie z okazji wizyty prezydenta USA w Warszawie oraz sekretarza generalnego NATO ma wielkie znaczenie, pokazuje wagę współpracy regionalnej i tego, że potrafimy skupić ją wokół istotnych celów czyli bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO i pomocy Ukrainie i że Polska pełni w tej współpracy bardzo ważną rolę".

Podkreślił, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO "sojusznicy już zdają test" na poziomie strategicznym i operacyjnym.

Szatkowski przekazał, że z obserwacji działań Moskwy wynika, że ta stara się nie prowokować Sojuszu, a straszenie bronią nuklearną jest "wymachiwaniem szabelką", które tylko świadczy o jej słabości. "Widać, że Rosja stara się, żeby nie stworzyć cienia realnego zagrożenia. (...) Rosja zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma w tym momencie możliwości, żeby zaskoczyć NATO jakąś potencjalną agresją, która mogłaby dotyczyć, któregoś z państw członkowskich - mówił ambasador.

"Rosja ma świadomość, że Sojusz nie zamierza jej atakować, bo gdyby było inaczej nie dokonaliby dyslokacji większości swoich jednostek znad granicy zachodniej, po to, żeby dokonać agresji na Ukrainę" - tłumaczył.

Jak zaznaczył, "Sojusz Północnoatlantycki, a także kierownictwo amerykańskie prowadzi bardzo rozważną politykę wspierania Ukrainy, a z drugiej bardzo ostrożną, która ma na celu uniknięcie niepotrzebnej eskalacji".

Szatkowski podkreślił, że w ostatnim czasie pojawiły się sygnały, że Chiny mogą zacząć pomagać militarnie Rosji. "Nie chciałbym przesądzać, czy do tego dojdzie" - powiedział Szatkowski.

Stwierdził, że to "wiązałoby się z pewnymi sankcjami, czyli kosztami dla chińskiej gospodarki", czego Chiny zawsze starały się unikać. Ocenił jednocześnie, że w chińskim interesie nie jest przegrana Rosji. "Może być tak, że w sytuacji, w której dochodziłoby do osłabienia szans Rosji na wyjście z tego konfliktu z twarzą, Chiny będą starały się uratować jakoś tego swojego sojusznika - mówił.