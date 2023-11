T. Trela (Lewica) o negocjacjach opozycji: na stole jest m.in. stanowisko wicepremiera dla K. Gawkowskiego

Stanowisko wicepremiera oraz ministra cyfryzacji dla Krzysztofa Gawkowskiego jest na stole w negocjacjach koalicyjnych KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Będę go popierał obiema rękoma - mówił we wtorek w Studiu PAP poseł Lewicy Tomasz Trela.

Trela we wtorek w Studiu PAP pytany o to, czy w ramach prowadzonych negocjacji koalicyjnych dotychczasowej opozycji jego ugrupowanie może liczyć na fotel wicepremiera dla przewodniczącego klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego odpowiedział, że "to jest na stole".

Dopytywany o prawdopodobieństwo tej kandydatury i to, czy nie znajduje się ona jednak "na krańcu stołu", stanowczo odparł: "nie, to jest na środku stołu". "Uważam, że to też bardziej spaja współpracę, kiedy buduje się koalicję i ma się w tym ścisłym kierownictwie swojego przedstawiciela" - podkreślił.

"Jeżeli będzie rekomendacja dla Krzysztofa Gawkowskiego, to ja będę popierał go obiema rękoma, bo to jest i doświadczony polityk, i bardzo sprawny menadżer, jeżeli chodzi o poruszanie się w tej sferze publicznej i ma doświadczenie, jeżeli chodzi o cyfryzację" - powiedział.

Wiceprzewodniczący klubu Lewicy pytany o to, czy w takim razie Gawkowski mógłby kierować jednocześnie ministerstwem cyfryzacji odpowiedział, że ta możliwość również nadal "jest na stole".

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, KO zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, a Nowa Lewica - 26, co daje im większość 248 posłów. Liderzy tworzących te komitety wyborcze ugrupowań zapowiedzieli podpisanie umowy koalicyjnej w celu stworzenia rządu, na którego czele miałby stanąć szef PO Donald Tusk.

Lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk zadeklarował w poniedziałek, że przed Świętem Niepodległości koalicja KO-Lewica-Trzecia Droga potwierdzi podpisanie umowy koalicyjnej.

Od kilku tygodni trwają prace nad umową koalicyjną zespołu negocjacyjnego, w których uczestniczą przedstawiciele wszystkich ugrupowań, które mają stworzyć większość w Sejmie nowej kadencji.

