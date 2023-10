Ta branża ma potężny problem. Przed nią długa droga do zielonego celu

Transport, który nie psuje klimatu, to wciąż odległa wizja pełna pytań bez odpowiedzi. Jak redukować emisje z transportu? Nowe napędy są ważne, ale to nie wszystko, wskazywali uczestnicy debaty "Zrównoważony transport i łańcuchy dostaw" na konferencji PRECOP 28.

O roli transportu w ograniczeniu globalnego ocieplenia oraz o pracach nad zeroemisyjnym przewozem towarów rozmawiano podczas debaty "Zrównoważony transport i łańcuchy dostaw".

Dyskusja odbyła się w ramach konferencji PRECOP 28 w Katowicach – dwudniowego spotkania ekspertów poprzedzającego i przygotowującego do tegorocznego Szczytu Klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

- Jesteśmy w okresie przejściowym – jeszcze nie do końca wiemy, w którą stronę to się przełamie – mówiła prof. Halina Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o zmianach, które przechodzi teraz sektor transportu.

Prof. Robert Tomanek, ekspert ds. ESG i dekarbonizacji logistyki w Ecogreen, podczas debaty „Zrównoważony transport i łańcuchy dostaw” na konferencji PRECOP 28, mówił o wnioskach wynikających z pracy badawczej zespołów, którym przewodniczy.

- Na podstawie moich dwuletnich obserwacji mogę powiedzieć, że sytuacja w transporcie w Polsce nie wygląda najlepiej. Kwestie dekarbonizacji, a szerzej ESG, są w powijakach. Oczywiście są wyjątki w postaci firm międzynarodowych, które przenoszą pewne rozwiązania korporacyjne na grunt Polski. Jednak nasze rodzime firmy są słabo zaawansowane w tym temacie – oceniał Tomanek, który w latach 2020-2021 był wiceministrem rozwoju i technologii.

Podkreślał jednak, że punktowo da się zauważyć już pewne zmiany.

- Pojawiają się pewne jaskółki w postaci próby wprowadzania nowych norm poruszania się pojazdów. Jedna z dużych polskich firm logistycznych wprowadza obowiązek poruszania się z prędkością nie większą niż 85 km/h, a to daje realne oszczędności – podał przykład Tomanek.

E-ciężarówki na krótkich dystansach? Tak, ale na razie tylko trzy "jaskółki"

W debacie o zrównoważonym transporcie wzięli udział przedstawiciele biznesu. Szefowa IKEI na Polskę mówiła o tym, że ta skandynawska spółka zamierza w 2040 roku osiągnąć zeroemisyjność. Jednym z kluczowych aspektów tego procesu będą zmiany w szeroko pojętej logistyce potentata.

Od roku w Polsce jeżdżą 3 elektryczne ciężarówki, które krążą między fabrykami tego producenta mebli. Codziennie odbywa się 12 kursów.

- Wystartowaliśmy rok temu we wrześniu. Dużo się nauczyliśmy, łącznie z tym, jak ładować – w jakim czasie, by było to efektywne. Rozwijamy naszą sieć ładowania. Mamy 5 ładowarek, a kolejne dwie chcemy uruchomić do końca października. Zaczynaliśmy od jednej ciężarówki, a obecnie mamy trzy. Krążą między naszymi zakładami. Kolejne fabryki w naszej grupie zastanawiają się nad wprowadzeniem takiego rozwiązania. Chcielibyśmy wyjść poza granice naszej firmy, ale to w dużej mierze zależy od dostępnej infrastruktury – wyjaśniała Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska zarządu IKEA Industry Polska, a jednocześnie dyrektorka generalna IKEA Industry Zbąszynek.

Biopaliwa są lepsze dla klimatu niż prąd z węgla. To możliwość, z której nie korzystamy

- Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie rozwoju sieci do ładowania samochodów elektrycznych. Biopaliwa to jest realna możliwość ograniczenia emisyjności w transporcie, z której nie korzystamy w wystarczającym stopniu – przekonywał za to Piotr Lachowicz, ekspert ds. zrównoważonego transportu w Grupie Raben.

Podkreślał on, że biopaliwa mają potencjał redukcyjny nawet do 87 proc. w zależności od surowca, z którego jest wykonane.

- Biopaliwa są dostępne na niektórych europejskich rynkach. W Holandii bez problemu można je zatankować na stacjach benzynowych. Wiem, że w przyszłym roku ma pojawić się w Niemczech biodiesel. Parę razy ten termin przesuwano, ale wierzymy, że to się w końcu wydarzy – uzupełniał Lachowicz.

Grupa Raben wywodzi się z Holandii i jest aktywna na 15 rynkach w Europie. Specjalista ds. zrównoważonego transportu w tej firmie przyznawał, że elektryfikacja jest istotnym elementem do ograniczenia emisyjności w transporcie, ale w tym momencie należy postawić na technologie, które są szybciej dostępne i jednocześnie są tańszym rozwiązaniem.

- Jeżeli państwo ma skrajnie niekorzystny miks energetyczny, to ślad węglowy pojazdu elektrycznego wcale nie musi być korzystny. Alternatywą jest dostępność biopaliw na niektórych rynkach europejskich – mówił Piotr Lachowicz.

Transport zbiorowy i skrócone łańcuchy dostaw - to wciąż nie wykorzystany potencjał zielonej zmiany

W debacie na PRECOP 28 w Katowicach brali udział też przedstawiciele firmy Flix Bus.

Angelina Kostiukova, Business Development Manager w firmie Flix, zapewniała o ekologicznym wymiarze zmiany przyzwyczajeń Polaków oraz zamiany samochodu na transport zbiorowy.

- Potrzebujemy zaangażowania ze strony państwa. Budujemy nowe przystanki, remontujemy dworce, które potem nie są wystarczająco wykorzystywane. Transport zbiorowy musi grać jak zgrana orkiestra: metro do dworca, pociąg na lotnisko i tak dalej. Niestety, jesteśmy daleko od tego ideału – oceniała Angelina Kostiukova.

Debatujący o zrównoważonym transporcie poruszyli także wątek wpływu jakości infrastruktury oraz procesu skracania łańcuchów dostaw w ograniczaniu emisji w transporcie. I choć dyskusja o skracaniu łańcuchów dostaw jest teraz gorąca, to w praktyce niewiele zdążyło się tu zmienić.

- Jesteśmy w okresie przejściowym – jeszcze nie do końca wiemy, w którą stronę to się przełamie. Niektórzy uważają, że należy te łańcuchy skracać i to już robią. Niektórzy tylko deklarują takie działania. Aż 70 proc. badanych przedsiębiorców przyjmuje taką postawę. Trudno powiedzieć, jak ta sytuacja będzie wyglądała w kolejnych latach. Faktem jest, że obecnie Chiny nadal są dominujące na rynkach międzynarodowych – wyjaśniała prof. Halina Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej, która jest członkiem Rady Programowej przy UN Global Compact Network Poland (to agenda ONZ, której polskie struktury są współinicjatorem cyklicznej konferencji PRECOP).

Zobacz relację z debaty „Zrównoważony transport i łańcuchy dostaw”: