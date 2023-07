Ta instytucja ma rozliczyć zbrodnie Rosji na Ukrainie. Właśnie rozpoczęła działalność

W poniedziałek w Hadze rozpoczęło działalność Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie (ICPA), którego gospodarzem jest Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w sprawach karnych (Eurojust) - poinformowała Komisja Europejska.

"Rosyjska inwazja na Ukrainę każdego dnia przynosi niewyobrażalne okropności. Głęboko niepokojące wiadomości o celowych atakach na ludność cywilną, w tym na dzieci, stały się okrutnym codziennym przypomnieniem rozlewu krwi, jaki Putin sprowadził na nasz kontynent" - powiedziała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen.

"Piętrzą się dowody niezliczonych zbrodni popełnionych przez Rosję. Nowe międzynarodowe centrum ścigania będzie odgrywać kluczową rolę w doprowadzeniu sprawców do odpowiedzialności, w tym za zbrodnię agresji. Zrobimy wszystko, by pociągnąć Putina i jego popleczników do odpowiedzialności" - zapowiedziała.

Nowo utworzone Centrum zapewni wsparcie i koordynację przy prowadzeniu trwających i przyszłych dochodzeń w sprawie zbrodni agresji oraz ułatwi wymianę i analizę materiału dowodowego zebranego od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.