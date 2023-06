Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani wyraził opinię, że doszło do osłabienia sytuacji sił rosyjskich na froncie militarnym.

Tak skomentował w sobotę sytuację, po zakończonym porozumieniem zbrojnym buncie najemników z Grupy Wagnera . Niech Rosja wycofa wojska z Ukrainy - zaapelował Tajani.

W wywiadzie dla włoskiej stacji telewizyjnej Rete 4 minister spraw zagranicznych powiedział, że obecnie nie można przewidzieć, jak na wojnie odbije się bunt Jewgienija Prigożyna.

"Ale z całą pewnością rosyjski front militarny został osłabiony wraz z tymi wydarzeniami"- oświadczył szef dyplomacji.

"Oczywiście są problemy między Grupą Wagnera i resztą wojska, zwłaszcza ministrem obrony" - dodał.

"Chciałbym, aby Rosja zdała sobie sprawę z tego, że nadszedł moment, by nie zaostrzać więcej sytuacji skoro są wewnętrzne pęknięcia i by wycofać wojska oraz przystąpić do rokowań pokojowych, co jest korzystne tak dla niej, jak i Ukrainy"- stwierdził Antonio Tajani.

Odnosząc się do prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki, który prowadził rozmowy z Prigożynem w sprawie zakończenia buntu, szef włoskiej dyplomacji podkreślił, że poznał białoruskich opozycjonistów, ale nie jego.

"On jest także dyktatorem, jest wielkie niezadowolenie w jego kraju. Teraz (Łukaszenka) opowiedział się wyraźnie po stronie Rosji. Ma taktyczną broń nuklearną na swoim terytorium, to powinno niepokoić. Mam nadzieję, że nikt nie naciśnie przycisku, by użyć tej broni"- powiedział szef włoskiego MSZ.

Z Rzymu Sylwia Wysocka