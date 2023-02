Tajwan: Degustacja polskich potraw na Międzynarodowej Wystawie Książek w Tajpej

Degustacja polskich potraw - pierogów z kapustą i grzybami oraz z nadzieniem ziemniaczano-twarogowym - odbyła się w środę w polskim pawilonie na Międzynarodowej Wystawie Książek w Tajpej. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem.

Od wtorku w stolicy Tajwanu, Tajpej, odbywa się Międzynarodowa Wystawa Książek (Taipei International Book Exhibition TIBE), jedno z najważniejszych tego rodzaju wydarzeń na Dalekim Wschodzie. Polska po raz pierwszy występuje w roli gościa honorowego. W trakcie wydarzenia odbywają się m.in. spotkania z polskimi twórcami, koncerty, degustacja polskich potraw. Targi potrwają do 5 lutego.

Jednym z wydarzeń towarzyszących wystawie był live cooking show, podczas którego opowiadano o polskiej kuchni oraz serwowano polskie jedzenie.

Potrawy przyrządzali Bartosz Hendzel i jego żona Evie, właściciele polskiej restauracji Wanderlust Beans Project, działającej w Taichung (Tajwan) od 2019 r.

"Przygotowywaliśmy polskie pierogi, dwa rodzaje - z nadzieniem ziemniaczano-twarogowym oraz z kapustą i grzybami. Myślę, że smakowały wszystkim" - powiedział PAP Hendzel.

Pytany o zainteresowanie polską kuchnią na Tajwanie ocenił, że "dla Tajwańczyków nasza kuchnia jest wciąż dużą egzotyką"."Generalnie Tajwańczycy lubią pierogi, bigos, nasze zupy, białą kiełbasę" - opowiadał.

Polskie smaki Tajwańczykom przybliżali Emilia Borza-Yeh i jej mąż Shihkai Yeh - twórcy internetowi, YouTuberzy i autorzy kilku książek związanych z Polską.

"Podczas wydarzenia opowiadaliśmy o polskiej kuchni, nie tylko o tym jakie potrawy mamy w Polsce, ale też o naszych zwyczajach. Niektóre są dla Tajwańczyków nietypowe, np. jedzenie pierogów z truskawkami albo jedzenie śniadań na zimno w formie kanapek" - mówiła Borza-Yeh. "Mam nadzieję, że poprzez kuchnię Tajwańczycy zainteresują się naszym krajem" - dodał.

Na pytanie, czy Polska jest obecna w ich świadomości, odpowiedziała: "Wydaje mi się, że coraz bardziej". "Pamiętam, że kiedyś przyjechaliśmy w to miejsce na targi turystyczne. Była tam rozwieszona mapa, która kończyła się na Niemczech. Na Wschód od Niemiec nic nie było, ale z czasem to się zmieniło. Myślę, że Tajwańczycy wiedzą, gdzie leży Polska i też sporo jest wycieczek do Polski" - zwróciła uwagę.

22-letnia studentka z Tajwanu, która próbowała polskich potraw, powiedziała PAP, że kuchnia polska jest bardzo interesująca, a jednocześnie różni się od kuchni tajwańskiej. Oceniła, że polskie pierogi są bardzo smaczne.

Z Tajpej Katarzyna Krzykowska