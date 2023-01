Tajwan: Dyr. Instytutu Książki: Polska jest zawsze tam, gdzie jest polski duch, a duch ten zaklęty jest w literaturze

Polska jest zawsze tam, gdzie jest polski duch, a duch ten zaklęty jest w polskiej literaturze - powiedział podczas otwarcia Międzynarodowej Wystawy Książek w Tajpej dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski. Polska jest po raz pierwszy gościem honorowym wydarzenia.

We wtorek w stolicy Tajwanu, Tajpej, rozpoczęła się Międzynarodowa Wystawa Książek (Taipei International Book Exhibition TIBE), jedno z najważniejszych tego rodzaju wydarzeń na Dalekim Wschodzie. Polska po raz pierwszy występuje w roli gościa honorowego. Będzie to okazja do promocji nie tylko polskiej literatury, ale także kultury. Targi potrwają do 5 lutego.

Dyrektor Jaworski podziękował, w imieniu Instytutu Książki - instytucji kultury, która zajmuje się promocją polskiej literatury na całym świecie, za zaproszenie naszego kraju w charakterze gościa honorowego do udziału w prestiżowej Międzynarodowej Wystawie Książek w Tajpej.

Podkreślił, że "Polska to fascynujący kraj". "Kraj, który swoją ponadtysiącletnią tożsamość zawsze budował na prawdzie, miłości, wierze i wolości" - zaznaczył.

Wskazał, że "częścią tej tożsamości jest nasza kultura - duchowa i materialna". "Kształtowały ją tak wybitne postaci, jak Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin czy papież Jan Paweł II. Kształtowali ją także wybitni pisarze i poeci" - przypomniał dyrektor IK.

"Dlatego bardzo się cieszymy, że właśnie tutaj, w Tajpej, możemy na specjalnym stoisku gościa honorowego zaprezentować bogactwo polskiej literatury - prozę, poezję, literaturę faktu, komiksy, literaturę dziecięcą. Spotykać się państwo będziecie z fascynującymi twórcami słowa, ilustratorami książek oraz wydawcami; zaprosimy do obejrzenia niezwykłych wystaw, reprintów starodruków oraz wysłuchania pięknej muzyki w wykonaniu polsko-ukraińskiego zespołu. Nakarmimy też naszych gości, bo polska kuchnia to kulinarna poezja" - powiedział Jaworski.

Dodał, że "Instytut Książki wraz z partnerami: Biurem Polskim w Tajpej, Instytutem Adama Mickiewicza oraz Biblioteką Narodową zaprasza na niezwykłe spotkanie z Polską - bo Polska jest zawsze tam, gdzie jest polski duch, a duch ten zaklęty jest w polskiej literaturze".

Z Tajpej Katarzyna Krzykowska