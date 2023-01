Tajwan: Dyrektor IAM: staramy się być w miejscach, w których nasza obecność ma wpływ na postrzeganie Polski

Staramy się być w miejscach, w których nasza obecność ma wpływ na postrzeganie Polski i może wspomagać transfer naszego kapitału kulturowego na kapitał polityczny i gospodarczy - powiedziała PAP w stolicy Tajwanu, Tajpej, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Barbara Schabowska.

31 stycznia w stolicy Tajwanu rozpoczyna się Międzynarodowa Wystawa Książek, jedno z najważniejszych tego rodzaju wydarzeń na Dalekim Wschodzie. Polska po raz pierwszy występuje w roli gościa honorowego. Będzie to okazja do promocji nie tylko polskiej literatury, ale także kultury. Targi potrwają do 5 lutego. Organizatorem polskiej prezentacji są Instytut Książki oraz Biuro Polskie w Tajpej. Partnerami: Instytut Adama Mickiewicza, Biblioteka Narodowa, Instytut Pileckiego i Międzynarodowe Centrum Kultury.

Gościom polskiego pawilonu zostanie zaprezentowana m.in. wystawa poświęcona polskiej ilustracji dziecięcej - "Captains of Illustrations from Poland", której organizatorem jest Instytut Adama Mickiewicza, a kuratorem prof. Jacek Friedrich.

Na wystawie odwiedzający będą mogli zapoznać się z długą i bogatą historią polskiej literatury dziecięcej i związanej z nią sztuki ilustracji, która rozwijała się najintensywniej w latach 1950-1980.

"Ona pokazuje nie tylko ten tzw. złoty okres polskiej ilustracji, czyli lata 60. i 70., ale jest podróżą przez stulecie polskiej historii, historii kultury, pokazuje najważniejsze postaci, prezentuje style, trendy i techniki ilustratorskie" - powiedział PAP dyrektor IAM.

Prezentowane na wystawie ilustracje pochodzą z książki "Admirałowie wyobraźni: 100 lat polskiej ilustracji w książkach dla dzieci" ("Captains of Illustration: 100 years of Children's Books from Poland") wydanej przez Instytut Adama Mickiewicza w 2019 r. Zawiera ona ponad 800 ilustracji autorstwa ponad 200 polskich artystów. Uzupełniają je teksty wybitnych teoretyków i pasjonatów polskiego projektowania książek dla dzieci. Wszechstronna publikacja historyczna powstała we współpracy z Wydawnictwem Dwie Siostry.

Dyrektor IAM wskazała, że "zarówno wystawa, jak i książka to publikacje familijne, zapraszające dużych i małych, do spojrzenia na tę polską kreskę, polskie projektowanie, polską ilustrację, to też jest świetna opowieść o polskiej kulturze".

Podkreśliła, że polska ilustracja w Azji jest świetnie odbierana. "My w tej chwili, jako IAM, prezentujemy dużą wystawę polskiej ilustracji w Korei, w Sunchonie, która w kwietniu zostanie przeniesiona do Seulu. Zarówno polski plakat, grafika, design i ilustracja, w tym ilustracja dziecięca, wzbudza tutaj duże zainteresowanie i emocje, bardzo pozytywne, bo to są piękne, ciepłe prace, opowiadające o polskich baśniach, legendach, odwołujące sie do tradycji" - zaznaczyła.

Pytana o to, czy takie wydarzenia są istotnym elementem działalności IAM, odpowiedziała: "Instytut Adama Mickiewicza stara się być obecny wszędzie tam, gdzie odbywają się najważniejsze wydarzenia zagraniczne, na których możemy zaprezentować polską sztukę i w takich miejscach, w których nasza obecność ma wpływ na postrzeganie Polski i może wspomagać transfer naszego kapitału kulturowego na kapitał polityczny i gospodarczy". "To z pewnością w przypadku Tajwanu ma miejsce, bo to jest część świata, która szalenie dynamicznie się zmienia i rozwija. Nie może nas tu nie być. Polska musi być tutaj obecna nie tylko ze swoim handlem, gospodarką, ale także z kulturą" - podkreśliła Schabowska.

Dodała, że IAM, pamiętając o roli Polski, jako ambasadora sprawy ukraińskiej, zaprosił do Tajpej polsko-ukraiński zespół Dagadana, który od ponad 14 lat łączy elementy kultury polskiej i ukraińskiej za pomocą jazzu, elektroniki i world music. Dagadana uświetni swoim występem m.in. otwarcie wystawy.

Międzynarodowa Wystawa Książek w Tajpej to element strategii realizowanej przez Instytut Książki, której celem jest trwała, wyraźna obecność literatury polskiej tam, gdzie do tej pory nasze książki nie były dostępne lub były dostępne w zbyt małym zakresie. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania "Polska gościem honorowym Międzynarodowej Wystawy Książek TIBE 2023 w Tajpej".

Z Tajpej Katarzyna Krzykowska