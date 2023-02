Tajwan: Szabłowski: Tajwańczycy widzą podobieństwa między relacją Chin do Tajwanu i Rosji do Ukrainy

Tajwańczycy widzą bardzo dużo podobieństw między relacją Chin do Tajwanu, a relacją Rosji do Ukrainy. To jest życie w cieniu wielkiego sąsiada, który nie akceptuje twojej niezależności - powiedział PAP w Tajpej Witold Szabłowski, dziennikarz, reportażysta, autor książek.

Od wtorku w stolicy Tajwanu odbywa się Międzynarodowa Wystawa Książek (Taipei International Book Exhibition TIBE), jedno z najważniejszych tego rodzaju wydarzeń na Dalekim Wschodzie. Polska po raz pierwszy występuje w roli gościa honorowego. W trakcie wydarzenia odbywają się m.in. spotkania z polskimi twórcami, koncerty, degustacja polskich potraw. Targi potrwają do niedzieli.

Jednym z pisarzy, którzy przyjechali jest Witold Szabłowski. Jego trzy książki - "Tańczące niedźwiedzie" (wydanie polskie 2014 r.), "Jak nakarmić dyktatora" (2019 r.) i "Rosja od kuchni" (2021 r.) zostały przetłumaczone na język chiński tradycyjny.

"Mam już trzecią książkę wydaną na Tajwanie. To jest mega miłe i niesamowite rzeczy mnie tu spotykają" - powiedział pisarz.

"Tańczące niedźwiedzie. Reportaże z transformacji" są na "Liście poleconych lektur dla uczniów szkół podstawowych i średnich" Ministerstwa Kultury Tajwanu. "Biedne tajwańskie dzieci będą męczone moją książką. Nie wiem czy się z tego cieszyć, bo być może dorasta pokoleniem Tajwańczyków, które będzie mnie nienawidzić" - mówił z uśmiechem Szabłowski.

Odnosząc się do książki "Rosja od kuchni", której premiera odbywa się na Międzynarodowej Wystawie Książek w Tajpej wskazał, że Tajwańczycy "widzą bardzo dużo podobieństw między relacją Chin do Tajwanu, a relacją Rosji do Ukrainy".

"To jest życie w cieniu wielkiego sąsiada, który nie akceptuje twojej niezależności, podmiotowości. Mam nadzieję, że ta książka będzie się tutaj przebijać w najbliższych dniach" - dodał.

Pytany o to, czy lubi spotkania z tutejsza publicznością, odpowiedział: "Spotkania z czytelnikami tajwańskimi są inne, niż w Polsce".

"W Polsce nie zdarza się często, że czytelnicy robią sobie zdjęcia z pisarzami. Tutaj właściwie każdy czytelnik życzy sobie mieć zdjęcie z autorem, wszyscy są w mediach społecznościowych, większość ludzi pyta o mojego Instagrama, więc spotkania mają zupełnie inny charakter. Oni są bardziej żywiołowi i bardziej żywo reagują. Uwielbiam te spotkani i strasznie lubię tu być" - podkreślił Szabłowski.

Organizatorem polskiej prezentacji są Instytut Książki oraz Biuro Polskie w Tajpej. Partnerami: Instytut Adama Mickiewicza, Biblioteka Narodowa, Instytut Pileckiego i Międzynarodowe Centrum Kultury. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania "Polska gościem honorowym Międzynarodowej Wystawy Książek TIBE 2023 w Tajpej".

Z Tajpej Katarzyna Krzykowska