Tak kontroluje NIK. Minister ujawnia kuriozalne praktyki

Wybiórcze i lekceważące podejście do przepisów, brak przejrzystości i apolityczności. To kilka z zarzutów, jakie pod adresem kierowanej przez Mariana Banasia Najwyższej Izby Kontroli stawia minister koordynator służb specjalnych - napisał w poniedziałek portal tvp info. Jego dziennikarze dotarli do pisma Mariusza Kamińskiego, w którym zaalarmował marszałek Sejmu o praktykach kontrolerów NIK w trakcie postępowania w KPRM.

Portal TVP Info przypomniał, że kontrolerzy z kierowanej przez Mariana Banasia Najwyższej Izby Kontroli przez ponad rok prowadzili postępowanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dotyczyło ono "realizacji w latach 2017-21 zadań związanych z koordynacją, nadzorem i kontrolą funkcjonowania służb specjalnych prowadzących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej czynności operacyjno-rozpoznawcze".

Portal podał, że Mariusz Kamiński, minister koordynator służb specjalnych w piśmie skierowanym w piątek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek poinformował o okolicznościach prowadzonej przez Izbę kontroli oraz, że w ocenie ministra okoliczności postępowania kontrolnego "budzą wątpliwości dotyczące dochowania standardów w dziedzinie kontroli państwowej, w szczególności wybiórczego i lekceważącego podejścia do obowiązujących przepisów prawa, braku przejrzystości intencji i braku apolityczności w działaniach Izby".

"Kamiński podnosi, że wątpliwości dotyczą już samego sposobu wszczęcia kontroli, bo stało się to - podkreśla - z pominięciem szefa KPRM jako kierownika kontrolowanej jednostki. Minister wskazuje, że pomimo wielokrotnie formułowanych w tym zakresie uwag, a także pomimo wymogów poszanowania zasad i przepisów prawa, NIK nie dopełniła obowiązku właściwego zainicjowania kontroli, co - zaznacza - +niewątpliwie stanowiło naruszenie przepisów ustawy o NIK+" - napisał portal tvp.info.

Portal dodał, że w piśmie minister koordynujący działanie służb specjalnych informuje, że kontrolerzy NIK "uporczywie żądali udostępnienia dokumentów niejawnych, często tych o najwyższej klauzuli tajności, do których dostępu zabrania im - jako osobom nieuprawnionym - ustawa o ochronie informacji niejawnych".

"Sygnalizuje też, że gdyby kontrolerom udostępniono żądane dokumenty zawierające informacje niejawne, spowodowałoby to +realne zagrożenie wyrządzenia szkody szeroko pojętemu interesowi publicznemu, a także narażałoby funkcjonariuszy na odpowiedzialność karną" - napisało tvp.info.

Portal poinformował również, że to nie koniec zarzutów pod adresem NIK, a minister ujawnił, że Izba formułowała w stosunku do premiera sugestie w zakresie podejmowania "działań dyscyplinujących" wobec członków rządu.