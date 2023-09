Tak partie chcą zadbać o portfele Polaków

Skokowy wzrost kwoty wolnej od podatku, zmiany w stawkach PIT oraz VAT, a także nowe ulgi - to wszystko proponują ugrupowania startujące w wyborach parlamentarnych. Propozycje ugrupowań, które mają realne szanse dostać się do parlamentu, podsumowała stacja TVN24 Biznes.

Temat zmian w podatkach pojawia się w każdym z programów głównych komitetów przed zaplanowanymi na 15 października wyborami do Sejmu i Senatu.

Pomysłów jest wiele, większość pod hasłami: "obniżać", "zmieniać", "likwidować".

Najbardziej radykalnym posunięciem wydaje się propozycja likwidacji PIT wysunięta przez Bezpartyjnych Samorządowców.

Jak podaje stacja TVN24 Biznes, w swoim obecnym programie PiS skupia się na zmianach, które już udało się wprowadzić w ostatnich latach. Za rządów obecnej władzy dochody z podatków do budżetu państwa wzrosły o 75 proc., (nominalnie, czyli także dzięki inflacji), przy czym "udało się dokonać uszczelnienia systemu podatkowego, obniżając podatek PIT z 18 na 12 proc., podwyższając kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł, podnosząc koszty uzyskania przychodu do 3 tys. zł, obniżając CIT dla małych firm z 19 do 9 proc., wprowadzając tzw. estoński CIT, a także obniżając VAT na kilkaset produktów z 23 do 8 lub nawet 5 proc.".

Jeśli chodzi o nowe propozycje podatkowe, to w rozdziale programu partii o tytule "Perspektywa do 2031 roku" można przeczytać, że "nasze programy inwestycyjne i tarcze muszą stać się stałym elementem systemu". PiS deklaruje: "Wprowadzimy dotacje i preferencje podatkowe dla firm, które inwestują w małych miastach i na wsi - jeśli firma inwestuje na terenie oddalonym od wielkich miast, w tzw. Polsce lokalnej, będzie mogła liczyć na zwolnienia z podatków i wsparcie z systemu dotacyjnego".

Koalicja Obywatelska: kwota wolna od podatków w górę

"100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów" - to propozycje programowe Koalicji Obywatelskiej. Jeśli chodzi o podatki, to już w punkcie nr 4 możemy przeczytać, że KO planuje obniżyć podatki: "Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku - z 30 tys. zł do 60 tys. zł, w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów".

Dodatkowo "przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury (kasowy PIT)". KO chce też znieść podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), zapowiada ponadto obniżenie VAT dla sektora "beauty" do 8 proc. oraz 0 proc. VAT na transport publiczny.

Trzecia Droga zapowiada uporządkowanie i uproszczenie sytemu podatkowego

Jak deklarują liderzy: "Sprawimy, że wszystkie podatki i składki zapłacisz jednym przelewem. To państwo zajmie się podzieleniem tych środków na konkretne kategorie. Dopilnujemy, abyś wiedział, ile zapłacisz z wyprzedzeniem: wszystkie zmiany podatkowe będą musiały być wprowadzane najpóźniej do czerwca poprzedzającego kolejny rok rozliczeniowy".

"Wprowadzimy również zasadę, że wszystkie zmiany podatkowe będą uchwalane z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem przed nowym rokiem podatkowym. Nie podwyższymy CIT, VAT ani PIT przez całą kadencję – to gwarancja stabilności dla przedsiębiorców i wszystkich podatników" - pisze Polska 2050.

Ugrupowanie proponuje także "rodzinny PIT", który zakłada, że "im większa rodzina, tym mniejsze podatki". "Wprowadzenie tego prostego algorytmu, w którym podstawa opodatkowania będzie się zmniejszała wraz z większą ilością dzieci, doprowadzi do tego, że pracujący rodzice w rodzinach, w których jest przynajmniej trójka dzieci, będą płacili symboliczny podatek dochodowy" - zapowiada.

Lewica chce progresywnej skali podatku dochodowego

Program wyborczy Nowej Lewicy zakłada m.in. walkę z drożyzną. Jak podaje TVN24 Biznes, Lewica ma kilka propozycji. Jedną z nich jest "obniżenie stawki podatku VAT". Czytamy również o dwóch nowych ustawach: "o podatnikach PIT i podatnikach CIT, które uporządkują przepisy o podatku dochodowym".

"Wprowadzenie progresywnej skali PIT z preferencją dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach" oraz "zwiększenie kosztów uzyskania przychodu dla pracowników" - to kolejne zapowiedzi.

Konfederacja: likwidacja 15 podatków i rewolucja w PIT

"Po pierwsze proponujemy całkowitą rewolucję w ustawie o PIT" - pisze w swoim programie Konfederacja. Wraz z uproszczeniem przepisów proponowane są m.in: kwota wolna od podatku w wysokości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że od stycznia byłoby to ponad 50 tys. zł, likwidacja drugiego progu podatkowego ustanawiając tym samym liniowy PIT 12 proc., rozszerzenie ulgi dla młodych (do 26. roku życia) o osoby prowadzące działalność gospodarczą, zwolnienie lokat i obligacji z podatku Belki, szeroki wachlarz uproszczeń podatkowych dla przedsiębiorców, ulgę kredytową (odsetki od kredytu na jedną nieruchomość mieszkalną będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania).

Jak podaje stacja TVN24 Biznes, Konfederacja zapowiada także likwidację 15 podatków, m.in. od czynności cywilnoprawnych od umów dot. nieruchomości, czy podatku cukrowego.

Bezpartyjni Samorządowcy: zniesiemy podatek dochodowy

Bezpartyjni Samorządowcy postulują "systemową zmianę poboru składki zdrowotnej przedsiębiorcy, polegającą na ścisłym powiązaniu podstawy składki zdrowotnej z jednym z parametrów podatkowych, uproszczenie sposobu ustalania wysokości składki zdrowotnej przedsiębiorcy, czyli naprawa reformy tzw. Polskiego Ładu", a także "w przypadku wykupu prywatnych usług leczniczych możliwość odliczenia w podatkach tzw. limitów kwot z jednoczesnym zachowaniem prawa do publicznej służby zdrowia".

Ruch podkreśla też "wspieranie polityki prorodzinnej" poprzez m.in. "wprowadzenie dodatkowych ulg podatkowych dla rodzin z dziećmi", a "zwolnienie z podatku umów opiekuńczych będzie korzystne dla rodziców, opiekunów oraz seniorów i zachęci do korzystania z takich usług". Przede wszystkim, Bezpartyjni Samorządowcy proponują jednak "zerowy PIT dla wszystkich". Ważną zmianą ma być podatek przychodowy zamiast CIT.

