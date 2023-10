Tak zarabia się na starych oponach. Polacy podbijają rynek

W dobie rozwoju rozwiązań proekologicznych coraz bardziej rośnie znaczenie gospodarki o obiegu zamkniętym. Polski start-up Contec opracował unikatowy sposób na recykling starych opon. Co ważne, metoda została sprawdzona przez rynek.

Rynek recyklingu opon napędza legislacja - przepisy wymuszają na producentach pozbywanie się tych zużytych w taki sposób, by odzyskać z nich jak najwięcej surowców.

Polski start-up Contec ma jednak jedyną w swoim rodzaju formułę chemiczną zapewniającą stabilną produkcję wysokiej jakości surowców odzyskiwanych z opon.

Stal, olej, sadza techniczna i gaz wykorzystywany jako źródło energii w procesie – metoda Contecu pozwala w bezpieczny sposób odzyskiwać niemal 100 proc. surowców z recyklingowanej opony.

Droga do skomercjalizowania technologii nie była jednak usłana różami. Pomógł inwestor, który uwierzył w efektywność innowacyjnej technologii.

- Wszystko zaczęło się w momencie, gdy zauważyliśmy, że na rynku oponiarskim pojawiła się nisza. Opony nie były przetwarzane we właściwy sposób ani w Polsce, ani w Europie. W praktyce były jedynie krojone i granulowane, bez żadnej wartości dodanej - mówi nam prezes start-upu Contec Krzysztof Wróblewski.

Wiele firm stosowało już proces chemiczny zwany pirolizą do recyklingu opon, ale często w sposób niezbyt bezpieczny albo taki, podczas którego nie udawało się uzyskać dobrej jakości surowców do ponownego wykorzystania.

Wówczas, w 2014 roku, firmy Contec i Petrol postanowiły złożyć wniosek o dotację do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w celu dopracowania i skomercjalizowania tej technologii. Kiedy środki zostały przyznane, ruszyły prace badawczo-rozwojowe na Politechnice Warszawskiej przy wsparciu Wydziału Inżynierii Materiałowej i Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Unikalna technologia recyklingu opon zrodziła się w Politechnice Warszawskiej

Wróblewski, który z wykształcenia jest inżynierem chemikiem, został zatrudniony przez ówczesnego właściciela Contecu jako inżynier procesu i osobiście pracował nad technologią.

- Byłem i jestem członkiem zespołu tworzącego całą technologię, projektując rozwiązania techniczne, a następnie brałem udział w działaniach badawczo-rozwojowych związanych z rozwojem produktów, ale też w kolejnych etapach uruchomienia instalacji - mówi WNP.PL.

Wróblewski przyznaje, że początki Contecu nie były łatwe, ponieważ problemy technologiczne generowały rosnące koszty, a zysków nadal nie było. To właśnie trudności sprawiły, że fundusz Warsaw Equity, który jest udziałowcem większościowym Contecu, zdecydował się powołać go na prezesa zarządu. Wróblewski zaprosił wówczas do współpracy Dominika Dobrowolskiego, z którym wspólnie prowadzi Contec.

A dlaczego Warsaw Equity zdecydowało się zainwestować w Contec, tłumaczy nam Arvin Khanchandani, przewodniczący rady nadzorczej spółki.

Główny inwestor Contecu był cierpliwy i wierzył w powodzenie projektu

- Przede wszystkim jako fundusz chcieliśmy zainwestować w spółkę z dużym potencjałem z sektora climate tech. W skrócie obejmuje on technologie, dzięki którym możliwe jest istotne zmniejszenie śladu węglowego na świecie. Spodziewaliśmy się, że będzie to długoterminowy megatrend wspierany przez globalne dążenie do zerowej emisji netto do 2050 roku - podkreśla.



- Jeśli chodzi o sam Contec, zainteresował nas fakt, że opracowali przełomową metodę recyklingu opon. Nie jest to bardzo znany fakt, ale zużyte opony stanowią masowo aż 2 proc. wszystkich odpadów na świecie - jest to ogromny strumień odpadowy. Blisko 2/3 z nich jest spalanych albo zakopywanych, co ma negatywne skutki środowiskowe. Do tej pory nie było sposobu, żeby poddawać je recyklingowi w taki sposób, żeby produkować tym samym materiały, które można ponownie użyć w produkcji nowych opon. Wpisuje się to doskonale w trend gospodarki cyrkularnej - mówi nam inwestor.

Wróblewski podkreśla, że inwestorzy wcale nie mieli z Contekiem łatwego życia.

- Faktem jest, że przez jakiś czas musieli wykazać się cierpliwością. Jednak ta cierpliwość zdecydowanie im się opłaciła. Contec jest obecnie wyceniany na niemal 300 mln złotych, co samo w sobie już jest dużym sukcesem, biorąc pod uwagę, że nieustannie się rozwijamy - zapewnia Wróblewski.

Contec wyszedł na prostą znacznie szybciej niż konkurencja

Trudności spółce nastręczył fakt, że od raz zaczęła od wielkoskalowej instalacji, a nie instalacji wdrożeniowej o mniejszej skali, która nie generuje dużych kosztów. Jednak metodą prób i błędów udało się wyjść na prostą i to w ekspresowym tempie.

Proces walidacji rozpoczęty w 2018 roku zajął 3-4 lata, czyli blisko 4 lata szybciej niż w przypadku konkurencyjnych firm. Dziś taśmy Contecu już pracują.

- Oprócz tego, że Contec rozwiązuje problem zagospodarowania zużytych opon, jego produkty charakteryzują się blisko 90 proc. mniejszym śladem węglowym vs. ich odpowiedniki oparte na paliwach kopalnych. W tym kontekście wiedzieliśmy, że rynek na produkty Contecu będzie rósł i będzie mu pomagać prośrodowiskowa legislacja. W ciągu kolejnych lat spodziewamy się, że odpady gumowe nie będą mogły być wykorzystane np. w cementowniach czy w nawierzchniach (place zabaw, boiska sportowe, chodniki etc.), co pomoże całej branży, w której działa Contec - mówi WNP.PL Khanchandani.

Na czym polega więc wyjątkowość Contecu i jego technologii oraz przewaga nad konkurencją? Polski start-up oparł swój proces pirolizy na stopionej soli, za pomocą której ogrzewa reaktory i robi to jako jedyna firma wykorzystująca pirolizę do recyklingu opon.

Stopiona sól uczyniła proces recyklingu opon Contecu wyjątkowym na rynku

Pozwala to na rozłożenie opon i uzyskanie wysokiej jakości surowców wtórnych. Dzięki stopionej soli proces chemiczny jest też stabilny, więc można przewidzieć jakość i ilość uzyskanych w jego wyniku surowców. To także metoda bezpieczniejsza – sól redukuje ryzyko pożarów, wysokie w przypadku ogrzewania reaktorów zwykłymi palnikami czy gorącymi spalinami o temperaturze 800 stopni Celsjusza. Dzięki soli Contec nie potrzebuje również dodatkowego ciepła z sieci do wsparcia swojego procesu.

To właśnie wykorzystanie soli sprawiło, że Warsaw Equity postanowił zainwestować w Contec.

- Zobaczyliśmy wyjątkowy projekt, który w momencie naszej inwestycji był na bardzo wczesnym etapie. Niemniej ujrzeliśmy w nim dużą szansę, szczególnie biorąc pod uwagę wiele przewag technologicznych Contecu, w tym używanie ciekłych soli jako nośnika ciepła w procesie produkcyjnym. Liczyliśmy, że Contecowi uda się doprowadzić swój proces do fazy stabilizacji i zdobyć cenne doświadczenie operacyjne, co pozwoli na komercjalizację swoich produktów. Cieszymy się, że jesteśmy już w tej końcowej fazie i skupiamy się teraz na skalowaniu - mówi Khanchandani.

A co dzieje się ze zużytymi oponami i czym się stają po procesie przeprowadzonym przez Contec? Start-upowi udaje się odzyskać niemal 100 proc. surowców.

- Z opony nic nie zostaje. Po pirolizie odzyskujemy 15 proc. stali, 40 proc. oleju popirolitycznego, 33 proc. to odzyskana sadza techniczna, a kilkanaście procent stanowi gaz. Co prawda gaz ma dosyć złożony skład, więc nie da się go sprzedać, ale i tak wykorzystujemy go na miejscu jako źródło energii. Dlatego nie musimy pobierać np. gazu z sieci, a sami produkujemy paliwo, żeby obsłużyć proces produkcji. Duża wydajność tego rozwiązania sprawiła, że w przyszłych zakładach będziemy robić z tego gazu prąd, bo jego produkcja zdecydowanie przekracza zapotrzebowanie - tłumaczy Wróblewski.

Olej to surowiec dla rafinerii czy dla firm chemicznych, służy również do produkcji nowej sadzy technicznej i traktowany jako odpowiedzialny środowiskowo.

Producenci już wykorzystują sadzę techniczną Contecu w nowych oponach

Sama sadza techniczna, którą odzyskuje Contec, to proszek, który znajduje zastosowanie... niemal wszędzie - jeżeli jakikolwiek produkt ma kolor czarny, z dużym prawdopodobieństwem zawiera w sobie właśnie sadzę. Dzięki sadzy opony się nie rozpadają.

Sadza Contecu już trafia do nowych opon, chociaż najlepiej nadaje się do tego, by umieścić ją w ich wnętrzu i na ściankach.

- W tym roku przetworzymy kilka tysięcy ton opon, także to już nie jest laboratorium czy początkujący start-up. Sprzedajemy także regularnie już wszystkie produkty, które mamy w ofercie - mówi nam Wróblewski.

Producenci opon są prawnie zobligowani do ich częściowej utylizacji w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Zakłada ona, że 25 proc. składu każdej opony musi zostać odzyskane.

Zakłady produkcji opon w Polsce powołały więc do życia CUO (Centrum Utylizacji Opon), które zajmuje się zbiórką tych zużytych, a następnie utylizacją. To sprawia, że Contec nie będzie mógł narzekać na brak klientów.

W Polsce zbiera się rocznie około 230 tysięcy ton zużytych opon, co pokazuje, jaka jest skala tego rynku. Jednak model biznesowy Contecu jest podwójnie korzystny, ponieważ prócz zbierania opłat za utylizację Contec również sprzedaje wyżej już wymienione produkty, które powstają w jej wyniku.

Oponowemu interesowi sprzyja też fakt, że wszyscy kluczowi producenci opon muszą brać pod uwagę obowiązkowe raportowanie swojego śladu węglowego.

- Przeprowadziliśmy analizę śladu węglowego dla naszych produktów, która wykazała, że odzyskana sadza techniczna ma ponad 5-krotnie mniejszy ślad węglowy niż ta konwencjonalna, która jest masowo używana. Innymi słowy odzyskana sadza nie dość, że jest cyrkularna, to zdecydowanie obniża ślad węglowy produktów i jeszcze dodatkowo jest tańsza niż ta tradycyjna - przekonuje prezes Contec.

Contec jednak na oponach nie poprzestaje i ma duży apetyt na wzrost oraz środki, żeby go sobie zapewnić. Spółka w tym roku pozyskała 15 mln euro finansowania. Lada dzień mają przyjechać reaktory chemiczne, w których zachodzi proces pirolizy.

Contec ma pieniądze i apetyt na recykling innych odpadów niż opony

Zostaną one wykorzystane w szczecińskim zakładzie Contecu. Jak zapewnia Wróblewski, będzie on zakładem w pełni przetwarzającym kilkanaście procent polskiej podaży zużytych opon.

- Nasz zespół przeprowadził analizę lokalizacji i wybrał dwie kluczowe, które bierzemy pod uwagę pod kątem budowania nowego zakładu. Obecnie jesteśmy na etapie pogłębionej analizy i staramy się o konieczne pozwolenia - mówi.

Poza polskim rynkiem Contec planuje ekspansję w Europie i analizuje, gdzie byłoby to sensowne. Do 2027 roku firma zamierza mieć łącznie 5 zakładów, w tym prawdopodobnie 3 za granicą. Ponadto zespół badawczo-rozwojowy pracuje pełną parą nad nowymi zastosowaniami sadzy technicznej.

Contec nie chce zatrzymywać się jedynie na recyklingu opon. - Spółka wywodzi się z industrializacji projektów badawczo-rozwojowych. Oprócz rozwoju produktów i nowych aplikacji kolejnym programem badawczym jest dostosowanie naszej technologii do innych surowców - do plastiku, turbin wiatrowych, odpadów petrochemicznych oraz innych odpadów, które są organiczne i nadają się do poddania ich pirolizie - mówi Wróblewski, dodając, że pierwsze testy przemysłowe na innych surowcach jego firma będzie robić już w 2026 roku.

Główny inwestor Warsaw Equity również patrzy pozytywnie na możliwości rozwojowe Contecu.

- Jesteśmy zadowoleni z tego, jak Contec radzi sobie na rynku, widzimy, że ten rynek będzie duży i do 2030 r. producenci opon deklarują publicznie, że będą chcieli mieć ok. 40 proc. zrównoważonych materiałów w oponach, a dużą część będzie stanowić właśnie sadza techniczna, więc ten rynek będzie szedł do przodu, a sam Contec jest w grupie 5-10 najbardziej zaawansowanych start-upów w tej branży na świecie - podkreśla Arvin Khanchandani.

Contec do 2027 roku chce w 5 zakładach produkcyjnych przetwarzać około 200 tys. ton zużytych opon. Warsaw Equity nie wyklucza dalszego wsparcia finansowego polskiego start-upu.